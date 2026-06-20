Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Já há árbitro para o Portugal - Uzbequistão

20 jun, 2026 - 19:37

Árbitro já esteve no Alemanha – Curaçau.

A+ / A-
Árbitro Jalal Jayed, Mundial 2026. Foto: FIFA
Árbitro Jalal Jayed, Mundial 2026. Foto: FIFA
Árbitro Jalal Jayed, Taça das Nações Africanas. Foto: Jalal Morchidi/EPA
Árbitro Jalal Jayed, Taça das Nações Africanas. Foto: Jalal Morchidi/EPA

A FIFA nomeou o marroquino Jalal Jayed para arbitrar o Portugal-Uzbequistão, do Mundial 2026.

O juiz, de 39 anos, vai ter dois compatriotas como assistentes.

Ainda não foi divulgada a equipa de videoarbitragem.

Vai ser a segunda partida de Jayed neste Mundial depois do Alemanha – Curaçau, que terminou 7-1.

A partida do Grupo K está marcado para as 18h00 da próxima terça-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno