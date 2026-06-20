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Mundial 2026
Já há árbitro para o Portugal - Uzbequistão
20 jun, 2026 - 19:37
Árbitro já esteve no Alemanha – Curaçau.
A FIFA nomeou o marroquino Jalal Jayed para arbitrar o Portugal-Uzbequistão, do Mundial 2026.
O juiz, de 39 anos, vai ter dois compatriotas como assistentes.
Ainda não foi divulgada a equipa de videoarbitragem.
Vai ser a segunda partida de Jayed neste Mundial depois do Alemanha – Curaçau, que terminou 7-1.
A partida do Grupo K está marcado para as 18h00 da próxima terça-feira.
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