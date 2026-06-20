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Mundial 2026

Marrocos ganha e assume liderança do grupo

20 jun, 2026 - 01:08 • Carlos Calaveiras

Saibari voltou a marcar e já tem dois golos no Mundial.

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A seleção de Marrocos venceu a Escócia, por 1-0, em partida da segunda jornada do grupo C do Mundial 2026.

O único golo da partida foi apontado por Ismael Saibari, logo aos dois minutos, o mesmo Saibari que fez o golo ao Brasil.

A seleção africana foi superior, até poderia ter feito mais golos, mas a verdade é que os escoceses, nos finais de cada parte, apertaram em busca do empate.

No Gillette Stadium, perante mais de 64 mil espectadores, Marrocos confirmou o favoritismo e tem agora quatro pontos e a Escócia três.

Brasil e Haiti vão jogar ainda esta madrugada.

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