Marrocos ganha e assume liderança do grupo

A seleção de Marrocos venceu a Escócia, por 1-0, em partida da segunda jornada do grupo C do Mundial 2026.

O único golo da partida foi apontado por Ismael Saibari, logo aos dois minutos, o mesmo Saibari que fez o golo ao Brasil.

A seleção africana foi superior, até poderia ter feito mais golos, mas a verdade é que os escoceses, nos finais de cada parte, apertaram em busca do empate.

No Gillette Stadium, perante mais de 64 mil espectadores, Marrocos confirmou o favoritismo e tem agora quatro pontos e a Escócia três.

Brasil e Haiti vão jogar ainda esta madrugada.