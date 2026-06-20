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Mundial 2026
Marrocos ganha e assume liderança do grupo
20 jun, 2026 - 01:08 • Carlos Calaveiras
Saibari voltou a marcar e já tem dois golos no Mundial.
A seleção de Marrocos venceu a Escócia, por 1-0, em partida da segunda jornada do grupo C do Mundial 2026.
O único golo da partida foi apontado por Ismael Saibari, logo aos dois minutos, o mesmo Saibari que fez o golo ao Brasil.
A seleção africana foi superior, até poderia ter feito mais golos, mas a verdade é que os escoceses, nos finais de cada parte, apertaram em busca do empate.
No Gillette Stadium, perante mais de 64 mil espectadores, Marrocos confirmou o favoritismo e tem agora quatro pontos e a Escócia três.
Brasil e Haiti vão jogar ainda esta madrugada.
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