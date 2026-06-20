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Mundial 2026
Países Baixos goleiam e ultrapassam Suécia
20 jun, 2026 - 20:09 • Carlos Calaveiras
Jogo teve seis golos e dois jogadores bisaram.
Os Países Baixos golearam a Suécia, por 5-1, em partida da segunda jornada do grupo F do Mundial 2026.
Os neerlandeses entraram a todo o gás e marcaram dois golos cedo, por Brobbey, aos 5 e 17 minutos.
Também apontaram Gakpo – que também bisou – e Summerville.
Já pelos suecos descontou Elanga, quando já estava 0-4. O arsenalista Lagerbielke ainda apontou um tento que foi anulado.
Curiosamente foi a seleção sueca a fazer mais remates (16-10), mas faltou eficácia a Gyokeres e companhia.
Com este triunfo, os Países Baixos passam a somar quatro pontos, contra três dos suecos. Japão e Tunísia ainda vão defrontar-se.
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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