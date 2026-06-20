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Mundial 2026

Portugal tem o terceiro melhor hino do Mundial 2026

20 jun, 2026 - 00:11 • Diogo Camilo

Lista do The Athletic coloca "A Portuguesa" apenas atrás de Brasil e França. Lista coloca Inglaterra como o pior hino, ao lado de Jordânia e Espanha.

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O hino de Portugal foi considerado o terceiro melhor do Mundial de 2026, numa lista em que "A Portuguesa" apenas é superada pelos hinos nacionais de Brasil e França.

A lista do The Athletic tem em conta a letra e música, mas também a envolvência dos fãs e dos jogadores a cantá-lo.

O The Athletic sublinha que o hino de Portugal deixou João Neves em lágrimas no primeiro jogo, com uma imagem de Diogo Jota exibida na tela do NRG Stadium, em Houston, que tornou o momento ainda mais emocionante.

A Inglaterra surge no último lugar, enquanto outros países como Espanha ou Alemanha também estão no fim da tabela.

Veja os 10 melhores, para o The Athletic:

  1. Brasil
  2. França
  3. Portugal
  4. Colômbia
  5. Escócia
  6. Equador
  7. Argentina
  8. Egito
  9. Uruguai
  10. Bósnia e Herzegovina
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