Portugal tem o terceiro melhor hino do Mundial 2026

O hino de Portugal foi considerado o terceiro melhor do Mundial de 2026, numa lista em que "A Portuguesa" apenas é superada pelos hinos nacionais de Brasil e França.

A lista do The Athletic tem em conta a letra e música, mas também a envolvência dos fãs e dos jogadores a cantá-lo.

O The Athletic sublinha que o hino de Portugal deixou João Neves em lágrimas no primeiro jogo, com uma imagem de Diogo Jota exibida na tela do NRG Stadium, em Houston, que tornou o momento ainda mais emocionante.

A Inglaterra surge no último lugar, enquanto outros países como Espanha ou Alemanha também estão no fim da tabela.

Veja os 10 melhores, para o The Athletic: