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Mundial 2026

Suplente de luxo carimba reviravolta alemã

20 jun, 2026 - 23:09 • Carlos Calaveiras

Undav entrou, bisou e assinou a remontada.

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A Alemanha derrotou a Costa do Marfim, por 2-1, em partida da segunda jornada do Grupo E do Mundial 2026.

Foi decisiva a entrada de Deniz Undav, aos 60 minutos. O avançado do Estugarda bisou, com tentos aos 68 e 90+4 minutos.

Antes, tinha marcado Kessié, aos 30 minutos, para abrir o marcador em Toronto, no Canadá.

A equipa africana lutou (e equilibrou) enquanto teve forças e terminou com nove remates, contra 16 dos germânicos.

Ainda falta jogar o Equador – Curaçau para a segunda jornada, duas equipas que ainda não pontuaram.

Com esta vitória, a Alemanha passa a somar seis pontos, com +7 de “goal average”. A Costa do Marfim soma três.

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