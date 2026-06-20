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Turquia perde com o Paraguai e está eliminada do Mundial

20 jun, 2026 - 06:22 • Redação

Noutras partidas do Mundial esta madrugada, o Brasil bateu o Haiti, Marrocos venceu a Escócia e os Estados Unidos garantiram lugar nos dezasseis-avos, juntando-se ao México.

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A Turquia está fora do Mundial. A seleção turca perdeu na madrugada deste sábado com o Paraguai, por 1-0, e ficou sem possibilidade matemática de chegar aos dezasseis-avos de final.

É a segunda seleção eliminada da competição, depois do Haiti.

O único golo da partida surgiu logo aos dois minutos, por Matías Galarza. O Paraguai jogou reduzido a dez jogadores durante toda a segunda parte, depois da expulsão de Miguel Almirón, mas conseguiu segurar a vantagem até ao fim.

Foi a segunda derrota consecutiva da Turquia no grupo D, depois do desaire por 2-0 frente à Austrália, na primeira jornada.

No mesmo grupo, os Estados Unidos já tinham garantido o apuramento para os dezasseis-avos de final, depois da vitória por 2-0 frente à Austrália. Cameron Burgess, na própria baliza, aos 11 minutos, e Alex Freeman, aos 43 minutos, fizeram os golos da seleção norte-americana, que se juntou ao México na próxima fase.

No grupo C, o Brasil venceu o Haiti por 3-0. Matheus Cunha bisou, aos 23 e 36 minutos, e Vinícius Júnior fechou as contas ainda antes do intervalo, aos 45+3 minutos. O resultado confirmou a eliminação da seleção haitiana.

Também no grupo C, Marrocos bateu a Escócia por 1-0, com um golo madrugador de Ismael Saibari, aos 2 minutos.

Este sábado, Países Baixos e Suécia, do grupo F, defrontam-se às 18h00, e o jogo Alemanha-Costa do Marfim, do grupo E, tem arranque marcado às 21h00.

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