🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #11: uau, Países Baixos (nada mau superar o Brasil de Pelé)

É difícil imaginar mas houve um tempo em que os brasileiros não tinham a fama de jogarem bem à bola. É difícil imaginar mas houve um tempo em que o Brasil não sabia o que era ser campeão do mundo. Depois surgiram Pelé, um adolescente com uma carapaça negra perfeita e que pertencia à galeria dos imortais, Didi e Garrincha.



Juntos, com outras feras, conquistaram o Mundial de 1958 na Suécia. A seguir, o de 1962 no Chile. Em 1966 voltaram a sentir a textura do chão e caíram. Primeiro, com a Hungria, interrompendo aí a histórica invencibilidade de 13 encontros. Sessenta anos depois, com um asterisco e tornando-se a oitava seleção a superar os 100 golos na prova, os Países Baixos melhoraram essa marca.

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Com a goleada à Suécia (5-1), que não perdia assim forte e feio num Mundial desde a final de 1958 (2-5 vs. Brasil), os neerlandeses estão sem conhecer a derrota no torneio há 14 jogos. Ou seja, não perdem desde 2010 (lembrando que não jogaram o Rússia 2018). Porém, se formos a derrotas nos 90 minutos, é preciso recuar a 2006, à ‘Batalha de Nuremberg’ contra Portugal. Para ver esta gente perder na fase de grupos, então, é preciso recuar a 1994. Só falta o título, não é? Esteve tão perto em 1978 naquela bola ao poste de Resenbrink...



🕹️ O futebol foi isto

Países Baixos 5-1 Suécia: rezam as crónicas que não foi jogo para tanto, pelo menos tão desequilibrado, mas Ronald Koeman encolhe os ombros certamente: dois golos de Brobbey, outros dois de Gakpo (relação especial com o Mundial) e outro de Summerville. Elanga reduziu para os suecos.

Alemanha 2-1 Costa do Marfim: os africanos vão-se confirmando como uma das boas seleções neste Campeonato do Mundo. Com o especial Yan Diomande, Kessié, Sangaré e Diallo, os costa-marfinenses começaram a vencer. Depois, enfim, entrou Deniz Undav aos 60’. O futebolista do Estugarda, que já tinha marcado e assistido na jornada 1, marcou mais dois golos.

Equador 0-0 Curaçau: a bola esteve quase sempre junto das botas dos americanos, mas Eloy Room transformou-se num muro enorme. Foram 15 defesas, igualando o recorde de Tim Howard, de 2014, num Holanda-Bélgica.

Tunísia 0-4 Japão: os tunisinos estão a sofrer neste Mundial. Depois do 1-5 com a Suécia, os africanos foram atropelados por Kamada (4’), Ueda (31’), Ito (69’) e Ueda outra vez (83’).

🎨 Si yo fuera Maradona

… Depois de fazer uma maldade a Micky van de Ven, passando a bola por baixo das pernas do defesa neerlandês, Elanga ainda não estava saciado. Estava 0-4 no marcador, um dia penoso para a Suécia, mas Elanga quis suavizar a dor e começou a correr com a bola quase do meio-campo até enfiar uma bala na baliza de Bart Verbruggen.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Acho que preciso de uma estátua em Curaçau. (...) Estou um bocado chateado por não bater o recorde do Tim Howard (15 defesas), aposto que ele estava em casa a suar.” Foi assim que reagiu Eloy Room, o principal obreiro do primeiro ponto e empate de Curaçau num Mundial.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

A BBC inventou uma coisa boa: nesta página podemos ver ao minuto, com as alternâncias e os caprichos do dia, que jogos teremos na fase a eliminar do Mundial. Nesta altura, por exemplo, Portugal, que está em terceiro lugar do Grupo K, teria pela frente a Inglaterra nos 16 avos de final.

🎲 O que vem aí

Espanha-Arábia Saudita , 17h00 (SportTV5, LiveModeTV)

, 17h00 (SportTV5, LiveModeTV) Bélgica-Irão , 20h00 (SportTV5)

, 20h00 (SportTV5) Uruguai-Cabo Verde , 23h00 (SportTV5)

, 23h00 (SportTV5) Nova Zelândia-Egito, 02h00 (SportTV5)

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