Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Almirón primeiro expulso pela “Lei Prestianni”

21 jun, 2026 - 00:08 • Carlos Calaveiras

Aconteceu na partida entre Paraguai e Turquia no Mundial.

A+ / A-

O paraguaio Miguel Almirón foi expulso na partida contra a Turquia no Mundial 2026. Foi a primeira “vítima” da chamada “Lei Prestianni”.

Almirón foi apanhado a falar com um adversário (Mert Muldur) com a mão a tapar a boca.

Ao confirmar a infração no VAR, o árbitro Iván Barton mostrou o cartão vermelho.

É a segunda vez em pouco tempo que Almirón estreia uma nova regra: na semana passada, aquando do jogo contra os Estados Unidos, foi também o primeiro jogador de sempre a quem foi aplicada a “regra da identidade trocada”.

Na altura, o árbitro Danny Makkelie mostrou cartão amarelo ao norte-americano Ream, mas após indicação do vídeoárbitro reverteu a decisão e deu amarelo por simulação.

De recordar que a chamada “Lei Prestianni” avançou depois da polémica entre o argentino, jogador do Benfica, e Vinicius, do Real Madrid, na partida da Champions entre ambos os clubes. Prestianni tapou a boca para dizer algo ao avançado brasileiro e a partida esteve interrompida por acusação de insulto racista.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno