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Mundial 2026
Almirón primeiro expulso pela “Lei Prestianni”
21 jun, 2026 - 00:08 • Carlos Calaveiras
Aconteceu na partida entre Paraguai e Turquia no Mundial.
O paraguaio Miguel Almirón foi expulso na partida contra a Turquia no Mundial 2026. Foi a primeira “vítima” da chamada “Lei Prestianni”.
Almirón foi apanhado a falar com um adversário (Mert Muldur) com a mão a tapar a boca.
Ao confirmar a infração no VAR, o árbitro Iván Barton mostrou o cartão vermelho.
É a segunda vez em pouco tempo que Almirón estreia uma nova regra: na semana passada, aquando do jogo contra os Estados Unidos, foi também o primeiro jogador de sempre a quem foi aplicada a “regra da identidade trocada”.
Na altura, o árbitro Danny Makkelie mostrou cartão amarelo ao norte-americano Ream, mas após indicação do vídeoárbitro reverteu a decisão e deu amarelo por simulação.
De recordar que a chamada “Lei Prestianni” avançou depois da polémica entre o argentino, jogador do Benfica, e Vinicius, do Real Madrid, na partida da Champions entre ambos os clubes. Prestianni tapou a boca para dizer algo ao avançado brasileiro e a partida esteve interrompida por acusação de insulto racista.
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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