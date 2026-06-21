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Mundial 2026
📝 As notas do Sousa, dia 10: o melhor jogo do Mundial. E ainda o que neerlandeses e japoneses têm em comum
21 jun, 2026 - 17:12 • Francisco Sousa *
Quatro apontamentos sobre a jornada de sábado do Campeonato do Mundo
A Costa do Marfim ameaçou frase mítica de Gary Lineker na melhor partida do Mundial até ao dia de hoje
Gary Lineker deixou uma das frases lapidares para a história do jogo: “O futebol são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha”.
Em Toronto, ainda assim, a Costa do Marfim ameaçou seriamente esse estatuto. O jogo entre germânicos e marfinenses foi o mais notável do torneio, até ver: Emerse Faé transitou do 4-4-2 da jornada inicial para um 4-3-3 que lhe permitia controlar melhor a ligação em 3+1 da Mannschaft na 1ª fase de construção. E é um facto que a Alemanha teve dificuldades para superar a agressividade nos duelos da Costa do Marfim, apesar de Wirtz (demasiado aberto nalguns momentos) vir para dentro com frequência, de Brown alternar entre lateral, interior e extremo durante o jogo ou de Havertz buscar ligação em apoio.
Não ajuda que Musiala não esteja no auge e que Sané seja autêntica sombra do melhor de si mesmo. Os marfinenses saiam com segurança a partir de Sangaré e Inao Oulaï (sobre ele, já falaremos) e explorava sobretudo o corredor esquerdo, com o gilista Konan a mostrar acutilância e Diomande a espalhar brasas nas costas de Kimmich.
Após o intervalo, a Costa do Marfim ameaçou o 2-0, num início irreverente (atacando mais pela direita), até que Nagelsmann mexeu para bem da equipa: adicionou o critério de Amiri a partir do meio-campo e a inteligência de movimentos e fineza na definição de Deniz Undav. Juntando a isso o melhor dos alemães entre as duas primeiras partidas (Felix Nmecha, exímio também a baixar para ver o jogo de frente e não apenas em avanços no campo), a vitória germânica, tanto tempo sob ameaça, tornou-se um cenário real.
A mudança de Koeman e as nuances de uma Laranja sumarenta
A vitória dos Países Baixos foi a vitória de Ronald Koeman. O técnico neerlandês percebeu bem o adversário que teria pela frente (num 5-3-2 com nítidas dificuldades na organização e transição defensiva), trouxe para o onze um ponta de lança referência em vez de um atacante móvel – entrou Brobbey ao centro, o que deslocou Malen para a direita. Nos dois primeiros golos, o papel do atacante do Sunderland foi devidamente explorado, quer servindo de recurso em apoio após passe longo, quer a finalizar.
As nuances de ataque posicional da Laranja Mecânica foram melhoradas, com um meio-campo mais bem coordenado (Frenkie imperou na base, com Gravenberch por perto e Reijnders a arrancar mais para a frente), superioridades por fora e capacidade para os extremos atacarem zonas de finalização (Gakpo definiu muito bem no disparo e Summerville entrou muito bem).
Defensivamente, há ainda aspectos a melhorar (fica espaço entre setores que a Suécia explorou melhor após a pausa publicitária do 1º tempo e os ajustes entre centrais e laterais também podem ser mais apurados).
Este Japão pode fazer o que… ainda não foi feito
Não, não pensem que se trata de uma provocação em tons de Abrunhosa. O melhor que o Japão conseguiu na sua história “mundialista” foi atingir os oitavos de final (em quatro ocasiões). Portanto, objetivamente, os nipónicos podem fazer história para os lados da América do Norte.
O jogo ante a frágil Tunísia mostrou o quão híbrida consegue ser esta equipa. Se na estreia, com os Países Baixos, a turma nipónica usou vestes mais cautelosas, conseguindo potenciar apenas a espaços o calibre do seu ataque posicional, o duelo face aos norte-africanos mostrou todo o esplendor e diversidade nas saídas para o ataque, utilizando bastante bem o passe vertical dos centrais, a alternância de movimentos dos médios (ora mais baixos, ora a participar em zona de criação ou a romper em profundidade, como no lance do 4º golo) e a complementaridade de alas e restantes atacantes, todos bastante produtivos no último terço e com um grau de entendimento técnico e tático do jogo acima da média.
“Get a Room” e já agora uma estátua para o homem!
Uma exibição de recorde nos Mundiais? Herói do primeiro ponto de sempre de Curaçau na competição? São motivos mais do que suficientes para erguerem não apenas uma, mas 15 estátuas a Eloy Room. Depois de longos anos na baliza do Vitesse, decidiu responder ao apelo do país onde estão as raízes familiares em 2015 e agora é um ídolo daquele pequeno país. Frente ao Equador, mostrou reflexos apurados e velocidade de reação, mesmo que nem todas as defesas tenham sido um primor de técnica. Aos 37 anos, chegou a exibição da carreira e veremos se, tal como o cabo-verdiano Vozinha, pode aproveitar para assinar ainda um contrato atraente pós-Mundial.
Vite e Inao Oulaï, médios da periferia que encantam
Da série “médios que têm encantado neste Mundial”, chegam dois nomes que militam em bons campeonatos, mas mais afastados da elite.
Pedro Vite, 24 anos, mora no histórico Pumas UNAM da liga mexicana e é mais um produto da magnífica cantera do Independiente del Valle. A capacidade que mostra para ligar jogo a partir da zona intermediária, com capacidade para chegar a outros espaços, a qualidade no passe vertical e leitura de jogo tornam-no num jogador para chegar a níveis mais altos.
Mais novo é Christ Inao Oulaï, que assinou exibição de luxo frente à Alemanha. Aos 20 anos, destacou-se no Bastia e foi logo para o Trabzonspor da Turquia com o rótulo de promessa, que confirmou, entretanto, na CAN e agora no Mundial. A sua saída de pressão, com centro de gravidade baixo, lembra Xavi Hernández, a forma como roda sobre os adversários é soberba, mostrando capacidade para pausar ou dinamizar o jogo com bola e demonstrando ainda argumentos na vertente defensiva.
Vem aí um leilão por parte dos grandes clubes europeus.
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