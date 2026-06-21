📝 As notas do Sousa, dia 10: o melhor jogo do Mundial. E ainda o que neerlandeses e japoneses têm em comum

A Costa do Marfim ameaçou frase mítica de Gary Lineker na melhor partida do Mundial até ao dia de hoje

Gary Lineker deixou uma das frases lapidares para a história do jogo: “O futebol são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha”. Em Toronto, ainda assim, a Costa do Marfim ameaçou seriamente esse estatuto. O jogo entre germânicos e marfinenses foi o mais notável do torneio, até ver: Emerse Faé transitou do 4-4-2 da jornada inicial para um 4-3-3 que lhe permitia controlar melhor a ligação em 3+1 da Mannschaft na 1ª fase de construção. E é um facto que a Alemanha teve dificuldades para superar a agressividade nos duelos da Costa do Marfim, apesar de Wirtz (demasiado aberto nalguns momentos) vir para dentro com frequência, de Brown alternar entre lateral, interior e extremo durante o jogo ou de Havertz buscar ligação em apoio. Não ajuda que Musiala não esteja no auge e que Sané seja autêntica sombra do melhor de si mesmo. Os marfinenses saiam com segurança a partir de Sangaré e Inao Oulaï (sobre ele, já falaremos) e explorava sobretudo o corredor esquerdo, com o gilista Konan a mostrar acutilância e Diomande a espalhar brasas nas costas de Kimmich. Após o intervalo, a Costa do Marfim ameaçou o 2-0, num início irreverente (atacando mais pela direita), até que Nagelsmann mexeu para bem da equipa: adicionou o critério de Amiri a partir do meio-campo e a inteligência de movimentos e fineza na definição de Deniz Undav. Juntando a isso o melhor dos alemães entre as duas primeiras partidas (Felix Nmecha, exímio também a baixar para ver o jogo de frente e não apenas em avanços no campo), a vitória germânica, tanto tempo sob ameaça, tornou-se um cenário real. A mudança de Koeman e as nuances de uma Laranja sumarenta

A vitória dos Países Baixos foi a vitória de Ronald Koeman. O técnico neerlandês percebeu bem o adversário que teria pela frente (num 5-3-2 com nítidas dificuldades na organização e transição defensiva), trouxe para o onze um ponta de lança referência em vez de um atacante móvel – entrou Brobbey ao centro, o que deslocou Malen para a direita. Nos dois primeiros golos, o papel do atacante do Sunderland foi devidamente explorado, quer servindo de recurso em apoio após passe longo, quer a finalizar. As nuances de ataque posicional da Laranja Mecânica foram melhoradas, com um meio-campo mais bem coordenado (Frenkie imperou na base, com Gravenberch por perto e Reijnders a arrancar mais para a frente), superioridades por fora e capacidade para os extremos atacarem zonas de finalização (Gakpo definiu muito bem no disparo e Summerville entrou muito bem). Defensivamente, há ainda aspectos a melhorar (fica espaço entre setores que a Suécia explorou melhor após a pausa publicitária do 1º tempo e os ajustes entre centrais e laterais também podem ser mais apurados). Este Japão pode fazer o que… ainda não foi feito

Não, não pensem que se trata de uma provocação em tons de Abrunhosa. O melhor que o Japão conseguiu na sua história “mundialista” foi atingir os oitavos de final (em quatro ocasiões). Portanto, objetivamente, os nipónicos podem fazer história para os lados da América do Norte. O jogo ante a frágil Tunísia mostrou o quão híbrida consegue ser esta equipa. Se na estreia, com os Países Baixos, a turma nipónica usou vestes mais cautelosas, conseguindo potenciar apenas a espaços o calibre do seu ataque posicional, o duelo face aos norte-africanos mostrou todo o esplendor e diversidade nas saídas para o ataque, utilizando bastante bem o passe vertical dos centrais, a alternância de movimentos dos médios (ora mais baixos, ora a participar em zona de criação ou a romper em profundidade, como no lance do 4º golo) e a complementaridade de alas e restantes atacantes, todos bastante produtivos no último terço e com um grau de entendimento técnico e tático do jogo acima da média. “Get a Room” e já agora uma estátua para o homem!

Uma exibição de recorde nos Mundiais? Herói do primeiro ponto de sempre de Curaçau na competição? São motivos mais do que suficientes para erguerem não apenas uma, mas 15 estátuas a Eloy Room. Depois de longos anos na baliza do Vitesse, decidiu responder ao apelo do país onde estão as raízes familiares em 2015 e agora é um ídolo daquele pequeno país. Frente ao Equador, mostrou reflexos apurados e velocidade de reação, mesmo que nem todas as defesas tenham sido um primor de técnica. Aos 37 anos, chegou a exibição da carreira e veremos se, tal como o cabo-verdiano Vozinha, pode aproveitar para assinar ainda um contrato atraente pós-Mundial. Vite e Inao Oulaï, médios da periferia que encantam