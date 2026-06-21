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Mundial 2026

Brasil. Neymar já treina

21 jun, 2026 - 18:50

Internacional brasileiro não joga desde 17 de maio.

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O avançado Neymar realizou o primeiro treino completo com a seleção do Brasil no Mundial 2026.

O internacional do Santos tem estado lesionado e não joga desde 17 de maio.

O Brasil vai defrontar a Escócia na próxima quarta-feira, em partida da terceira jornada da fase de grupos.

Certa é já a ausência de Raphinha, que se lesionou na partida contra o Haiti e vai estar ausente pelo menos duas semanas.

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