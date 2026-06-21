Empate sem golos deixa tudo em aberto

A Bélgica e o Irão empataram 0-0 na segunda jornada do Grupo G no Mundial 2026.

Os belgas dominaram e pressionaram mais, fecharam com 23 remates contra 7, mas não conseguiram marcar.

Os iranianos estiveram mais contidos, mas ainda tentaram atacar depois de Ngoy ter sido expulso aos 66 minutos.

Em grande destaque esteve o guarda-redes iraniano, Alireza Beiranvand, com uma mão cheia de grandes intervenções.

Aliás, este tem sido um Mundial fértil em grandes exibições de guarda-redes. Vozinha, de Cabo Verde, e Eloy Room, de Curaçau, terão sido os que mais se destacaram até agora.

Nota para as presenças de Taremi (ex-FC Porto), titular no Irão - que ainda fez um golo anulado - e Lukebakio (do Benfica), suplente utilizado na Bélgica. Do lado belga, atenção ainda ao facto de Doku não ter alinhado, alegadamente, por doença.

É o segundo empate sem golos no evento e o segundo empate para as duas equipas em contenda.

Bélgica e Irão lideram o grupo com dois pontos. Nova Zelândia e Egipto, que ainda vão defrontar-se na segunda jornada, têm um cada um.