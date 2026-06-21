Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Empate sem golos deixa tudo em aberto

21 jun, 2026 - 22:17 • Carlos Calaveiras

Guardião Alireza Beiranvand foi o melhor em campo. As duas equipas ainda não venceram.

A+ / A-

A Bélgica e o Irão empataram 0-0 na segunda jornada do Grupo G no Mundial 2026.

Os belgas dominaram e pressionaram mais, fecharam com 23 remates contra 7, mas não conseguiram marcar.

Os iranianos estiveram mais contidos, mas ainda tentaram atacar depois de Ngoy ter sido expulso aos 66 minutos.

Em grande destaque esteve o guarda-redes iraniano, Alireza Beiranvand, com uma mão cheia de grandes intervenções.

Aliás, este tem sido um Mundial fértil em grandes exibições de guarda-redes. Vozinha, de Cabo Verde, e Eloy Room, de Curaçau, terão sido os que mais se destacaram até agora.

Nota para as presenças de Taremi (ex-FC Porto), titular no Irão - que ainda fez um golo anulado - e Lukebakio (do Benfica), suplente utilizado na Bélgica. Do lado belga, atenção ainda ao facto de Doku não ter alinhado, alegadamente, por doença.

É o segundo empate sem golos no evento e o segundo empate para as duas equipas em contenda.

Bélgica e Irão lideram o grupo com dois pontos. Nova Zelândia e Egipto, que ainda vão defrontar-se na segunda jornada, têm um cada um.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 19 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno