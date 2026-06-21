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Mundial 2026
Espanha goleia Arábia Saudita e fica perto da qualificação
21 jun, 2026 - 19:23 • Carlos Calaveiras
Oyarzabal tocou na bola cedo e acertou duas vezes na baliza.
A Espanha goleou a Arábia Saudita, por 4-0, em partida da segunda jornada do Grupo H do Mundial 2026.
Depois do surpreendente empate contra Cabo Verde, “la roja” entrou a todo o gás e resolveu a partida na primeira parte. Marcaram Lamine Yamal (estreia a titular nesta prova) e Oyarzabal, que bisou, afastando as críticas depois de na primeira partida ter estado os primeiros 30 minutos sem tocar na bola.
Na segunda parte, o ritmo baixou e a Espanha só conseguiu mais um tento, apontado por Tambakti na própria baliza. Ferran ainda voltou a marcar, mas o golo foi anulado por fora de jogo.
Apesar desse abrandamento, o domínio espanhol não deixa dúvidas: 22-3 em remates, 5-0 em grandes oportunidades.
E deu para gerir: Yamal fez apenas a primeira parte (tal como Oyarzabal) e Nico Williams (a recuperar de lesão) fez cerca de meia-hora, tal como Fabian Ruiz.
Com este triunfo, os campeões europeus em título estão perto de carimbar o passaporte para os 16 avos de final, com quatro pontos.
Para o mesmo grupo ainda vão defrontar-se este domingo Uruguai e Cabo Verde (23h00).
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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