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Mundial 2026

João Pinheiro quarto árbitro no Marrocos - Haiti

21 jun, 2026 - 16:44 • Carlos Calaveiras

Português já tem uma partida como árbitro principal.

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O árbitro português João Pinheiro está nomeado como quarto árbitro para o Marrocos – Haiti, jogo da terceira jornada da fase de grupos do Mundial 2026.

Segundo a FIFA, o árbitro principal vai ser o neerlandês Danny Makkelie.

A partida está marcada para as 23h00 de quarta-feira, em Atlanta.

De recordar que, na primeira jornada, João Pinheiro dirigiu o Suíça 4–1 Bósnia.

João Pinheiro é o único árbitro principal português no Mundial. O antecessor tinha sido Pedro Proença, o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

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