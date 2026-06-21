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Mundial 2026
João Pinheiro quarto árbitro no Marrocos - Haiti
21 jun, 2026 - 16:44 • Carlos Calaveiras
Português já tem uma partida como árbitro principal.
O árbitro português João Pinheiro está nomeado como quarto árbitro para o Marrocos – Haiti, jogo da terceira jornada da fase de grupos do Mundial 2026.
Segundo a FIFA, o árbitro principal vai ser o neerlandês Danny Makkelie.
A partida está marcada para as 23h00 de quarta-feira, em Atlanta.
De recordar que, na primeira jornada, João Pinheiro dirigiu o Suíça 4–1 Bósnia.
João Pinheiro é o único árbitro principal português no Mundial. O antecessor tinha sido Pedro Proença, o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
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