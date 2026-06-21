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Mundial 2026

Ministra do Desporto vai assistir ao Portugal - Colômbia

21 jun, 2026 - 20:47

Partida está marcada para a madrugada de 28 de junho.

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A ministra da Cultura, Juventude e Desporto espera ir assistir in loco ao Portugal – Colômbia do Mundial 2026.

Em declarações à Renascença, à margem do Rock in Rio Lisboa, Margarida Balseiro Lopes confirma que está “com expectativa” para as duas partidas que faltam da fase de grupos (contra Uzbequistão e Colômbia).

“Tivemos um jogo, faltam mais dois jogos, na terça e no sábado. Estamos, naturalmente, com expectativa para esses dois jogos. Em princípio vou ver o terceiro jogo”, disse.

Também o Presidente da República, António José Seguro, está a prever ir a Miami assistir a este encontro da equipa das quinas.

De recordar que Portugal empatou no primeiro encontro, contra a RD Congo, 1-1, e vai agora defrontar o Uzbequistão esta terça-feira, a partir das 18h00.

Já na madrugada de sábado para domingo joga-se a terceira partida da primeira fase, contra a Colômbia, jogo que deve decidir quem ganha o grupo.

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