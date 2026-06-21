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Mundial 2026
Mundial ganha mais um herói: Guarda-redes garante primeiro ponto de sempre para o Curaçau
21 jun, 2026 - 08:58 • Daniela Espírito Santo com Lusa
Depois de ser goleado por 7-1 pela Alemanha, os caribenhos conseguiram segurar a igualdade sem golos face aos segundos classificados da zona sul-americana. O herói da pequena ilha foi Eloy Room.
Está encontrado o próximo herói deste Mundial e é, novamente, um guarda-redes. Depois de Vozinha, de Cabo Verde, se ter tornado sensação internacional ao garantir sete defesas frente à Espanha, eis que da pequena e estreante ilha de Curaçau surge Eloy Room: o guardião do pequeno país da América Central assegurou-se de que a bola não entrava quinze vezes frente ao Equador, mantendo o resultado a zeros no final da partida e conseguindo, assim, o primeiro ponto de sempre de Curaçau num mundial de futebol.
Depois de ser goleado por 7-1 pela Alemanha, os caribenhos conseguiram segurar a igualdade sem golos face aos segundos classificados da zona sul-americana de qualificação, que também se tinham estreado com uma derrota (0-1 com a Costa do Marfim).
No final da partida, Eloy Room admitiu estar orgulhoso da sua exibição. "Acho que mereço uma estátua em Curaçau", disse aos jornalistas.
Já de troféu de "Homem do jogo" na mão, confessou que vai guardar este momento "como uma memória louca". "Não pensas nisso quando estás a defender mas, claro, será algo que vou lembrar para sempre. Foi um jogo quase perfeito e estou muito orgulhoso do que fiz e da equipa. O que alcançamos foi em equipa. Eu fiz as defesas, mas lutamos todos juntos", declarou, ajudando a cimentar a reputação de simpatia que o pequeno país tem arrecadado na Internet, nos últimos dias.
Mas o "herói" da partida, Eloy Room, não conseguiu um feito só para o seu país: 15 defesas é o segundo maior número registado num jogo de um Mundial e o maior de sempre em 90 minutos (o pódio ainda é liderado por Tim Howard que, em 2014, fez 16 defesas, mas num jogo que teve direito a prolongamento e durou 120 minutos).
"Não estava a contar as defesas durante o jogo, mas percebi que eram muitas. Fiquei um bocadinho chateado por não ter batido o recorde do Tim Howard, mas estou orgulhoso na mesma", sorriu.
O empate depois foi celebrado como uma vitória pela equipa e teve direito a presença real: nas bancadas a assistir estavam os reis dos Países Baixos, Willem-Alexander e Máxima, que foram até ao Kansas apoiar o pequeno país que faz parte do seu reino. "Eles até dançaram no balneário", confessou Room, aos jornalistas.
Após a segunda jornada, a Alemanha, que soma seis pontos, assegurou, com este resultado, a vitória no agrupamento, no qual é secundado pela Costa do Marfim, com três, enquanto Equador e Curaçau somam ambos um.
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