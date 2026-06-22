🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #12: o dia em que Cabo Verde bateu o pé a Bielsa (e a história de um relógio "roubado")

"Nu bai", Cabo Verde. Mais um empate, agora diante do Uruguai, este até curto para o que os tubarões azuis fizeram, e a equipa de Bubista sonha com os 16 avos de final. Que bela é a história desta seleção africana, que pisa pela primeira vez os relvados do maior palco do globo e já parou dois campeões do mundo (quantos mais virão?).

Kevin Pina fez o primeiro golo da história da seleção de Cabo Verde em Mundiais e o André Maia, o enviado da Renascença aos Estados Unidos, capturou a festa cabo-verdiana: "Agora o nome de Cabo Verde está espalhado pelo mundo."

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



E já viu quem o André Maia encontrou em Houston, onde Portugal vai defrontar o Uzbequistão na terça-feira? O agora luso-mexicano Héctor Herrera, que sonha terminar a carreira no FC Porto. Até já falou com André Villas-Boas sobre isso.

A Espanha, afinal, sabe jogar bem e marcar, ao contrário da Bélgica, que continua com muitos problemas e arrisca-se a ser uma das principais desilusões do Mundial 2026. Já o Egito continua a mostrar a sua força e tem o apuramento encaminhado.

Um salto às redes sociais revela, ainda, o insólito episódio do relógio "roubado" a um árbitro durante o Turquia-Paraguai. Já lhe contamos tudo.

🕹️ O futebol foi isto

Espanha 4-0 Arábia Saudita: os alarmes já podem calar-se: afinal, a Espanha sabe marcar golos. Já com Lamine Yamal de início, a "Roja" descansou os adeptos com uma goleada à Arábia Saudita. Foi precisamente o craque do Barcelona a abrir o marcador (10'), seguido de Mikel Oyarzabal, que bisou (21' e 24'), e de um autogolo de Hassan Altambaki (49').

Bélgica 0-0 Irão: desta vez, Romelu Lukaku até foi titular, ainda assim, continuaram os problemas da Bélgica para marcar golos. E aos 67 minutos, o central Nathan Ngoy derrubou Mehdi Taremi, depois de o ex-FC Porto lhe ter roubado a bola em zona proibida, e viu o cartão vermelho direto. No final, ninguém ficou a rir.

Uruguai 2-2 Cabo Verde: continua a bela história de Cabo Verde no primeiro Mundial da sua história, desta vez diante do Uruguai do mestre Marcelo Bielsa. Kevin Pina fez o primeiro golo da história dos tubarões azuis no maior palco do futbeol (21'), o sportinguista Maxi Araújo empatou (44') e assistiu para o golo da reviravolta, de Agustín Canobbio (45+6'), e Hélio Varela restabeleceu a igualdade (61'). Um empate festejado com euforia nas ruas de Miami, apesar de até ter ficado o gostinho amargo de que Cabo Verde podiam ter chegado à vitória. E atenção: um ponto no último jogo pode mesmo dar apuramento.

Nova Zelândia 1-3 Egito: os egípcios estão a ser a melhor equipa do Grupo G. Finn Surman até adiantou os neozelandeses (15'), que tinham surpreendido na primeira jornada, mas na segunda parte os faraós impuseram a lei do mais forte. Mostafa Ziko (58'), Mohamed Salah (67') e Trézéguet (82') deram a volta.

🎨 Si yo fuera Maradona

Também há pontos para malabarismos sem bola? Eis um dos momentos mais insólitos do Mundial até agora: aos 45 minutos do Turquia-Paraguai, durante uma alterceção entre jogadores de ambas as equipas, o árbitro salvadorenho Iván Barton perdeu o relógio. Quem o encontrou, abandonado na relva, foi o paraguaio Matías Garza (que marcara o golo da vitória ao minuto 2), que, em vez de o devolver imediatamente, colocou o relógio no pulso esquerdo e começou a mexer com ele. Não houve furto, no entanto: segundos depois, contudo, quando a discussão já tinha terminado, Garza foi ter com o árbitro para lhe devolver o relógio.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Queremos que as pessoas fiquem a conhecer Cabo Verde pelo que somos. Esta equipa é a identidade do nosso povo.” Cabo Verde sonha com os 16 avos de final e as palavras de Bubista, que também pediu humildade frente à Arábia Saudita, na terceira jornada, unem toda uma nação.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Já muito se falou da higiene e organização dos adeptos do Japão, mas agora vemos que até a festejar são ordeiros. Veja-se a forma como invadiram o famoso Cruzamento de Shibuya, em Tóquio, depois da histórica goleada (4-0) à Tunísia.

🎲 O que vem aí

Argentina-Áustria , 18h00 (SportTV5, LiveModeTV)

, 18h00 (SportTV5, LiveModeTV) França-Iraque , 22h00 (SportTV5)

, 22h00 (SportTV5) Noruega-Senegal , 01h00 (SportTV5)

, 01h00 (SportTV5) Jordânia-Argélia, 04h00 (SportTV5)

Acompanhe os noticiários Bola Branca. Saiba tudo sobre o Mundial 2026, resultados e atualizações diárias, em rr.pt.