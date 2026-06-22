📝 As notas do Sousa, dia 11: a morna de Bubista, o batuque de Kevin e o funaná de Hélio. E a Espanha que voltou a ser ela mesma

Do banco, vieram argumentos para contrariar a (injusta) reviravolta uruguaia: Deroy e Laros Duarte trouxeram capacidade de rutura com bola, Nuno da Costa emprestou uma referência para a ligação ofensiva e Hélio Varela, como que tomado pelo ritmo do funaná, veloz e dançante, empatou o jogo e ainda criou outros sustos. Desta vez, nem foi necessário Vozinha - que até mostrou alguma insegurança, transmitida no lance do golo anulado, por exemplo. Ah, esta é que é a Espanha a que nós estávamos habituados! Não foi só o efeito Lamine Yamal, viu-se acima de tudo uma harmonia coletiva distinta na Roja que goleou a Arábia Saudita. Os movimentos alternados de Oyarzabal, a atacar profundidade pela esquerda e a romper na área para finalizar, a complementaridade dos extremos assimétricos, os médios colocados nas casas certas (emerge o melhor de Pedri e Dani Olmo cria melhor ligação nos três quartos do campo), a presença ofensiva dos laterais (com destaque para Porro) e uma equipa implacável na reação à perda (centrais altos, a controlar campo aberto e a antecipar e médios mais capazes de roubar à frente da linha de meio-campo). Esta Espanha já (re)conhecemos de memória. Um herói chamado Beiranvand e tão pouca Bélgica Imaginem terem Roberto Martínez como selecionador anos a fio. Não se assustem com o cenário, foi algo que os belgas viveram (e alguns até lhe agradecem o pódio no Mundial da Rússia). Agora pensem que, três anos e meio volvidos, têm Rudi Garcia como treinador. O cenário fica ainda mais assustador, numa equipa com dificuldades várias, desde a previsibilidade no ataque posicional, à irregularidade das funções atribuídas aos jogadores (como Doku a jogar por dentro e Tielemans a chegar à frente, a dada altura do duelo com o Egito), à imprevisibilidade das escolhas do técnico e uma dependência excessiva de um craque veterano (De Bruyne) e de um espalha-brasas (Doku) - o cenário é-nos familiar, sim.

Sobre o Irão, há que mencionar o exercício de resistência defensiva, com o central Khalilzadeh (37 anos!) a somar exibição de autoridade, numa equipa que até exibiu dificuldades a tapar combinações do lado esquerdo belga (sobretudo no espaço nas costas de Ghoddos e entre lateral-direito e central), mas que foi mostrando um controlo da área superior. A principal figura acabou por ser o ex-boavisteiro Alireza Beiranvand: defendeu o que havia para defender, com especial menção para a intervenção aos 59 minutos, uma das melhores da história dos Campeonatos do Mundo. Salah e o talento egípcio A segunda parte do Egito trouxe o perfume do melhor futebol dos "faraós", impulsionados ainda pela estrela-maior, Mo Salah. Com a equipa a viajar mais junta, a saber atrair para o lado esquerdo para chegar do lado oposto (lance do 1-1, entre outras jogadas) e a saber criar situações de perigo em poucos toques, com participação dos talentos mais formidáveis.