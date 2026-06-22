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Mundial 2026
📝 As notas do Sousa, dia 11: a morna de Bubista, o batuque de Kevin e o funaná de Hélio. E a Espanha que voltou a ser ela mesma
22 jun, 2026 - 16:25 • Francisco Sousa*
Um olhar em breves trechos sobre os quatro jogos do Campeonato do Mundo de domingo.
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A musicalidade do futebol cabo-verdiano desarmou uma estranha pobreza "bielsiana"
Bubista, homem digno do ritmo calmo e sereno da morna, é o timoneiro de uma equipa que parte para a última jornada da fase de grupos com hipóteses sérias de apuramento - pode até terminar em 2º, com três empates. Depois de exercício de estoicismo e resistência ante a poderosa Espanha, foi emocionante ver a competitividade cabo-verdiana ante Uruguai tão descaracterizado - refém de um excessivo jogo exterior, com escassa criatividade, tão pouco do velho Bielsa na forma e conteúdo, como tão afastado da hiper-competitiva equipa de Tabárez.
Voltaram a ser determinantes os dois centrais, Pico e Diney, seguros e autoritários na defesa da área, os médios soltaram-se sempre que puderam (atenção a Jamiro e que pena a lesão de Arcanjo) e tiveram em Kevin Pires um herói improvável (que tiro de livre direto, digno do melhor batuque da ilha).
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Do banco, vieram argumentos para contrariar a (injusta) reviravolta uruguaia: Deroy e Laros Duarte trouxeram capacidade de rutura com bola, Nuno da Costa emprestou uma referência para a ligação ofensiva e Hélio Varela, como que tomado pelo ritmo do funaná, veloz e dançante, empatou o jogo e ainda criou outros sustos. Desta vez, nem foi necessário Vozinha - que até mostrou alguma insegurança, transmitida no lance do golo anulado, por exemplo.
Ah, esta é que é a Espanha a que nós estávamos habituados!
Não foi só o efeito Lamine Yamal, viu-se acima de tudo uma harmonia coletiva distinta na Roja que goleou a Arábia Saudita. Os movimentos alternados de Oyarzabal, a atacar profundidade pela esquerda e a romper na área para finalizar, a complementaridade dos extremos assimétricos, os médios colocados nas casas certas (emerge o melhor de Pedri e Dani Olmo cria melhor ligação nos três quartos do campo), a presença ofensiva dos laterais (com destaque para Porro) e uma equipa implacável na reação à perda (centrais altos, a controlar campo aberto e a antecipar e médios mais capazes de roubar à frente da linha de meio-campo). Esta Espanha já (re)conhecemos de memória.
Um herói chamado Beiranvand e tão pouca Bélgica
Imaginem terem Roberto Martínez como selecionador anos a fio. Não se assustem com o cenário, foi algo que os belgas viveram (e alguns até lhe agradecem o pódio no Mundial da Rússia). Agora pensem que, três anos e meio volvidos, têm Rudi Garcia como treinador.
O cenário fica ainda mais assustador, numa equipa com dificuldades várias, desde a previsibilidade no ataque posicional, à irregularidade das funções atribuídas aos jogadores (como Doku a jogar por dentro e Tielemans a chegar à frente, a dada altura do duelo com o Egito), à imprevisibilidade das escolhas do técnico e uma dependência excessiva de um craque veterano (De Bruyne) e de um espalha-brasas (Doku) - o cenário é-nos familiar, sim.
Sobre o Irão, há que mencionar o exercício de resistência defensiva, com o central Khalilzadeh (37 anos!) a somar exibição de autoridade, numa equipa que até exibiu dificuldades a tapar combinações do lado esquerdo belga (sobretudo no espaço nas costas de Ghoddos e entre lateral-direito e central), mas que foi mostrando um controlo da área superior.
A principal figura acabou por ser o ex-boavisteiro Alireza Beiranvand: defendeu o que havia para defender, com especial menção para a intervenção aos 59 minutos, uma das melhores da história dos Campeonatos do Mundo.
Salah e o talento egípcio
A segunda parte do Egito trouxe o perfume do melhor futebol dos "faraós", impulsionados ainda pela estrela-maior, Mo Salah. Com a equipa a viajar mais junta, a saber atrair para o lado esquerdo para chegar do lado oposto (lance do 1-1, entre outras jogadas) e a saber criar situações de perigo em poucos toques, com participação dos talentos mais formidáveis.
Salah, numa posição mais interior, é ponto de apoio na combinação e entra em zona de remate, Marmoush foge bem do corredor central (preferencialmente para a esquerda) e dá suporte em apoio, Emam Ashour busca o corredor central para o passe ou remate e Ziko alterna movimentos e ataca zonas de finalização. E do banco ainda despontam Zizo, Trézéguet e a jovem referência Abdelkarim (possante e que serve devidamente de pivot ofensivo). Hossam Hassan montou equipa bem trabalhada, de trás para a frente, mas são os atacantes que marcam distâncias para ganhar jogos de forma clara.
*comentador de futebol na Renascença
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