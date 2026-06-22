Começou na 4ª divisão e trabalhava 8h numa fábrica. Agora é a arma secreta da Alemanha

Leva apenas 56 minutos em campo no Mundial, mas é o jogador com mais participações em golo no Mundial. Deniz Undav soma já três golos e duas assistências na prova e tem sido a “arma secreta” de Nagelsmann vindo do banco. É um avançado com um perfil diferente. Não é um jogador de ataque à profundidade nem de se fixar na área. Gosta de descer para participar na construção e destaca-se pelo seu posicionamento e capacidade de se associar em espaços curtos. Undav prima também pela eficácia, não precisando normalmente de muitas oportunidades para encontrar o fundo das redes. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Apesar destas características, o início da carreira foi pouco glamoroso. Sem espaço na academia do Werder Bremen, começou na quarta divisão alemã, enquanto trabalhava oito horas por dia numa fábrica para conseguir sobreviver.

Em 2017/2018 começou a escalada para o topo. Primeiro na equipa “B” do Braunschweig e depois no Meppen, até chegar em 20/21 ao St. Gilloise, da Bélgica. Após duas temporadas de sucesso ao serviço dos belgas, chegou à Premier League, pela mão do Brighton de Roberto de Zerbi. Apesar de não ter tido grande destaque, Undav confessa que foi um momento de aprendizagem muito importante na sua carreira. “Hoje sou infinitamente grato a de Zerbi. Por causa dele, tornei-me o jogador que sou hoje. Aprendi muito com ele, tanto como pessoa quanto como jogador de futebol", confessou recentemente. Rumou ao Estugarda em 23/24, onde permanece até hoje. Na última época registou 25 golos e 14 assistências, levando o clube alemão à final da taça e ao regresso à Liga dos Campeões. Ao serviço da Mannschaft, Undav leva um registo impressionante. Em 11 partidas soma nove golos e quatro assistências, o que lhe tem valido rasgados elogios por parte do selecionador.