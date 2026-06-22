Egito dá a volta ao marcador e conquista liderança no grupo G

O Egito venceu a Nova Zelândia por 3-1, na segunda volta da fase de grupos.

Com a vitória, a seleção egípcia soma 4 pontos, e mantém-se em primeiro lugar na classificação do grupo G, depois de um empate frente à Bélgica.

A Nova Zelândia abriu o marcador aos 15 minutos e encerrou a primeira parte em vantagem. O golo foi assinado pelo defesa central dos Portland Timbers, Finn Surman.

Já na segunda parte, o Egito conseguiu dar a volta ao marcador. Depois do empate a uma bola, pelo extremo Mostafa Ziki, a estrela do futebol Mohamed Salah fez o golo que deu a vantagem aos egípcios.

Aos 82 minutos, o extremo do Liverpool volta a brilhar com uma assistência, finalizada por Trezeguet.

Para fechar as contas do grupo G, restam apenas duas partidas, que se disputam em simultâneo. Egito-Irão e Nova Zelândia-Bélgica jogam dia 27 de junho, às 4h00.

Sarpreet Singh pode ser um nome não muito familiar, mas este jogador da seleção neozelandesa já passou por Portugal. Na época 2024/25, o médio ofensivo jogou pelo União de Leiria, na Liga 2.

A partida realizou-se no estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá. Este foi o primeiro estádio fechado do Canadá e o primeiro estádio com teto insuflável do mundo. Atualmente, é a "casa" dos British Columbia Lions, da Liga Canadiana de Football, e dos Vancouver Whitecaps, da Major League Soccer (MLS).