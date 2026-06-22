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Mundial 2026

Mais um empate. Cabo Verde continua a fazer história

22 jun, 2026 - 01:08 • Carlos Calaveiras

Partida teve quatro golos, os dois primeiros da equipa africana numa fase final.

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Cabo Verde marcou os dois primeiros golos num Mundial, empatou (2-2) contra o Uruguai na segunda jornada do Grupo H e continua a fazer história.

Os tentos dos “tubarões azuis” foram apontados por Kevin e Hélio Varela, aos 21 e 61 minutos.

Já pelos uruguaios marcaram o sportinguista Maxi Araujo (que ainda teve um golo anulado) e Canobbio.

A seleção alviceleste atacou mais (17-10) e Cabo Verde até poderia ter feito o terceiro golo, mas o resultado acaba por ser justo

De recordar que, na primeira jornada, Cabo Verde já tinha arrancado um empate (0-0) à Espanha, campeã da Europa.

Após este resultado, o Grupo é liderado por Espanha, com quatro pontos. Uruguai e Cabo Verde somam dois e a Arábia Saudita 1.

Na última jornada da fase de grupos, Cabo Verde vai defrontar a Arábia Saudita e vai lutar pelo apuramento (histórico) para os 16 avos de final.

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