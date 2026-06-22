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Messi brilha, Argentina vence e confirma apuramento no Mundial 2026

22 jun, 2026 - 19:55 • Eduardo Soares da Silva

Os detentores do troféu bateram a Áustria e têm o primeiro lugar quase garantido.

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A Argentina venceu a Áustria, por 2-0, e confirmou o apuramento para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo 2026.

O avançado Lionel Messi ainda falhou uma grande penalidade logo aos 9 minutos, atirando ao lado da baliza defendida por Schlager.

No entanto, o astro do Inter Miami fez o primeiro golo do jogo aos 38 minutos, concluíndo uma grande jogada coletiva da Argentina. O golo tornou Messi o melhor marcador de sempre da história dos Mundiais.

A Áustria criou muito perigo na segunda parte, mas não conseguiu chegar ao empate.

Nos descontos, Lionel Messi construiu e concluiu uma jogada de insistência e fez o 2-0. Messi leva já cinco golos marcados na Copa e marcou todos os golos da Argentina.

Se a Jordânia não vencer a Argélia esta noite, o primeiro lugar fica automaticamente confirmado para a Argentina. Em caso de vitória, um empate da Argentina frente à Jordânia na última jornada é suficiente para vencer o grupo J.

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