"Queremos passar à próxima fase e não só participar", avisa Kevin Pina, o autor do golo de Cabo Verde

O futebolista Kevin Pina mostrou-se orgulhoso por ter marcado o primeiro golo do estreante Cabo Verde em Mundiais, através de livre direto, no empate 2-2 frente ao Uruguai, para a segunda jornada do Grupo H. "A palavra correta para descrevê-lo é orgulho. Foi um momento de muita felicidade. Na altura [dos festejos], parei um ou dois segundos, porque queria ver onde estava a minha filha e dedicar-lhe o golo. Estou muito feliz e orgulhoso por representar o meu país", admitiu no domingo o médio, de 29 anos, em declarações aos jornalistas, no fim da partida disputada no Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, nos Estados Unidos. Kevin Pina (21 minutos), num livre direto a mais de 30 metros da baliza, e o recém-entrado Hélio Varela (61) anotaram os primeiros golos dos africanos na história da competição, por entre os tentos de Maxi Araújo (44), do Sporting, e Agustín Canobbio (45+6), assistido pelo jogador dos leões, a favor dos sul-americanos. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Queremos passar à próxima fase e não só participar. Sabemos que é a primeira vez, mas estamos cá para lutar, jogar cara a cara e conseguir os objetivos", direcionou Kevin Pina, que joga no vice-campeão russo Krasnodar e recebeu da FIFA a distinção de melhor jogador em campo. Uruguai, campeão em 1930 e 1950, e Cabo Verde têm dois pontos, contra um da Arábia Saudita, última adversária dos 'tubarões azuis', numa 'poule' ainda em aberto e liderada pela Espanha, vencedora em 2010, com quatro. "Agora, temos de focar no próximo jogo, que é muito importante. Sabemos que há equipas favoritas e com história, mas queremos mostrar ao mundo que, vindo de um país pequeno, merecemos estar neste palco. Vamos continuar juntos em prol de um objetivo e tentaremos dar alegrias ao nosso povo e a todas as pessoas do mundo inteiro que torcem e têm carinho por nós", observou Kevin Pina, destacando o apoio da comunidade lusófona. Cabo Verde vinha de um empate com a campeã europeia Espanha (0-0) e tornou-se o primeiro estreante em 24 anos a ficar invicto nos dois primeiros encontros no Campeonato do Mundo, em que só fez cinco faltas - quatro das quais frente ao Uruguai -, no registo mais baixo entre as 48 seleções.