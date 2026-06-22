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Mundial 2026
"Queremos passar à próxima fase e não só participar", avisa Kevin Pina, o autor do golo de Cabo Verde
22 jun, 2026 - 11:11 • Lusa
Depois do empate com Espanha, a seleção cabo-verdiana empatou com o Uruguai de Marcelo Bielsa, que voltou a contar com um golo de Maxi Araújo.
O futebolista Kevin Pina mostrou-se orgulhoso por ter marcado o primeiro golo do estreante Cabo Verde em Mundiais, através de livre direto, no empate 2-2 frente ao Uruguai, para a segunda jornada do Grupo H.
"A palavra correta para descrevê-lo é orgulho. Foi um momento de muita felicidade. Na altura [dos festejos], parei um ou dois segundos, porque queria ver onde estava a minha filha e dedicar-lhe o golo. Estou muito feliz e orgulhoso por representar o meu país", admitiu no domingo o médio, de 29 anos, em declarações aos jornalistas, no fim da partida disputada no Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
Kevin Pina (21 minutos), num livre direto a mais de 30 metros da baliza, e o recém-entrado Hélio Varela (61) anotaram os primeiros golos dos africanos na história da competição, por entre os tentos de Maxi Araújo (44), do Sporting, e Agustín Canobbio (45+6), assistido pelo jogador dos leões, a favor dos sul-americanos.
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"Queremos passar à próxima fase e não só participar. Sabemos que é a primeira vez, mas estamos cá para lutar, jogar cara a cara e conseguir os objetivos", direcionou Kevin Pina, que joga no vice-campeão russo Krasnodar e recebeu da FIFA a distinção de melhor jogador em campo.
Uruguai, campeão em 1930 e 1950, e Cabo Verde têm dois pontos, contra um da Arábia Saudita, última adversária dos 'tubarões azuis', numa 'poule' ainda em aberto e liderada pela Espanha, vencedora em 2010, com quatro.
"Agora, temos de focar no próximo jogo, que é muito importante. Sabemos que há equipas favoritas e com história, mas queremos mostrar ao mundo que, vindo de um país pequeno, merecemos estar neste palco. Vamos continuar juntos em prol de um objetivo e tentaremos dar alegrias ao nosso povo e a todas as pessoas do mundo inteiro que torcem e têm carinho por nós", observou Kevin Pina, destacando o apoio da comunidade lusófona.
Cabo Verde vinha de um empate com a campeã europeia Espanha (0-0) e tornou-se o primeiro estreante em 24 anos a ficar invicto nos dois primeiros encontros no Campeonato do Mundo, em que só fez cinco faltas - quatro das quais frente ao Uruguai -, no registo mais baixo entre as 48 seleções.
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"Pode ser uma surpresa para o mundo, mas não é para nós, porque trabalhamos muito, estamos sempre focados e queremos mais e mais. Estar nesta situação é um bom sinal para continuarmos a mostrar a nossa qualidade e união. Estamos muito confiantes", reforçou Kevin Pina, com passagens por Oliveirense, Anadia, Sertanense e Desportivo de Chaves.
O médio marcou pela quarta vez ao serviço de Cabo Verde, num total de 33 internacionalizações, enquanto Maxi Araújo, que já tinha juntado um golo ao prémio de melhor em campo na igualdade diante da Arábia Saudita (1-1), chegou aos cinco tentos em 30 partidas pelo Uruguai.
"Na verdade, o meu golo não serviu de nada. Falta-nos mais um jogo e temos de ganhar para conseguir a qualificação. Podíamos ter gerido melhor o resultado [na segunda parte], mas acabámos a sofrer um pouco", disse o defesa esquerdo do Sporting, que alinha como extremo na seleção.
Maxi Araújo, de 26 anos, igualou o argentino Héctor Yazalde (1974) e o argelino Islam Slimani (2014) na liderança dos melhores marcadores que disputaram Mundiais como jogadores do Sporting, todos com dois golos.
Na terceira e última jornada, agendada para sexta-feira, Espanha, Uruguai, Cabo Verde ou Arábia Saudita podem qualificar-se para os 16 avos de final nos dois primeiros lugares ou como um dos oito melhores terceiros classificados.
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