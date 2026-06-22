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Schlotterbeck desfalca Alemanha no Mundial 2026. Quem o rende na defesa?

22 jun, 2026 - 17:55 • Eduardo Soares da Silva

Central do Borussia Dortmund saiu ao intervalo frente à Costa do Marfim. Exames confirmam lesão grave.

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Nico Schlotterbeck, central e figura da seleção da Alemanha, vai falhar o resto do Mundial 2026 devido a lesão, segundo a imprensa alemã.

O defesa do Borussia Dortmund é uma das figuras da equipa de Julian Nagelsmann, numa dupla habitual com Jonathan Tah, do Bayern de Munique.

Schlotterbeck saiu lesionado ao intervalo frente à Costa do Marfim, na segunda jornada da competição, e os exames confirmaram uma rotura do ligamento no tornozelo esquerdo, o que o deverá afastar durante cerca de dois meses.

O tempo de recuperação impede Schlotterbeck de dar o seu contributo no resto do Campeonato do Mundo. Fica ainda com o início da temporada em risco.

Schlotterbeck renovou contrato com o Dortmund em abril, mas o central canhoto de 26 anos tem sido um dos nomes mais badalados deste mercado. O interesse mais falado é do Real Madrid.

Mas o que significa a ausência de Schlotterbeck para a Alemanha e as suas aspirações? Não faltam opções para Nagelsmann, que convocou cinco defesas centrais.

Frente à Costa do Marfim, a opção foi lançar Antonio Rudiger, do Real Madrid, que já tinha sido suplente utilizado na primeira jornada.

Malick Thiaw, do Newcastle, e Waldermar Anton, do Dortmund, são as outras opções. No entanto, Nagelsmann fica sem centrais canhotos para o que resta da prova.

Com duas vitórias, a Alemanha já confirmou o primeiro lugar do grupo E e vai defrontar um dos terceiros classificados nos dezasseis avos de final. Antes, conclui a faase de grupos frente ao Equador, no dia 25.

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