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Mundial 2026

Vem aí o Portugal-Uzbequistão: conheça o plano da seleção nas próximas horas

22 jun, 2026 - 11:15 • Lusa

Ao início da tarde desta segunda-feira, a formação orientada pelo selecionador Roberto Martínez viaja para Houston, cidade que volta a acolher a partida da equipa das 'quinas'.

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A seleção portuguesa de futebol realiza esta segunda-feira o último treino antes do jogo com o Uzbequistão, da segunda jornada do Grupo K do Mundial2026, no dia em que viaja para Houston.

Portugal tem uma sessão de trabalho agendada para o Gardens North County District Park, em Palm Beach, local de estágio durante o Campeonato do Mundo, para as 10h00 locais (15h00 de Lisboa), com 15 minutos abertos à comunicação social.

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A presença do central Tomás Araújo no treino é a principal dúvida, uma vez que, desde a estreia com a República Democrática do Congo (1-1), em que foi titular, ainda não treinou com a equipa, realizando trabalho individualizado.

Ao início da tarde, a formação orientada pelo selecionador Roberto Martínez viaja para Houston, cidade que volta a acolher a partida da equipa das 'quinas'.

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Mais tarde, pelas 18h45 locais (00h45 de 23 de junho em Lisboa), o selecionador e um jogador a designar vão fazer a antevisão da partida com o Uzbequistão já no Estádio NRG, que, tal como na primeira jornada, vai receber o jogo de Portugal.

A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, em Houston, com início agendado para as 12h00 (18h00), numa partida que será dirigida pelo marroquino Jalad Jayed.

O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19h30 (00h30 de 28 de junho em Lisboa).

Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue sem pontos.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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