🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #13: muito importa se jogamos bem ou mal

O triunfo confunde e autoriza a mediocridade? Sim. Dias felizes podem eternizar coisas menos boas. No futebol é bom acabar a rir (mais ainda quando se sofreu lá atrás e se merecia rir às gargalhadas bebedamente) mas às vezes, quando o tempo é seco e cinzento, quando continuamos a caminhada e abanamos a árvore seguinte… já não cai nada. Então convém cuidar do que se tem, do que vem, do que se foi.

A exibição de Portugal contra a RD Congo foi angustiosa e dramática. Falámos nisso na “Tertúlia Bola Branca” e também o Francisco Sousa, o comentador de futebol da Renascença, já apontou o que há a mudar contra o Uzbequistão para limpar a imagem e os portugueses lutarem pelo primeiro lugar do Grupo K.

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Ninguém se lembrou de cantar em Houston aquele hit de 2016 – “pouco importa pouco importa se jogamos bem ou mal” –, costuma ser assim quando se joga mal e não se ganha. Se o futebol ainda fosse um lugar normal, o terceiro classificado com três empates nunca passaria a fase de grupos e não teria a hipótese de ser campeão da Europa. O amor à bola é inegociável, tem de ser, e há que olhar por ela como as mães olham pelos filhos. Jogar bem é viver orgulhoso de quem se é, sem medo, corajoso. Isso é representar milhões. O correr e o suor, que Jorge Amado tornou sedutor num livro intitulado com essa palavra com cheiro, já faz parte do ofício, não implica uma medalha de mérito.



Bom, e coisas belas? O André Maia anda por Houston e esteve à conversa com um grupo de uzbeques que joga à bola todas as sextas-feiras. O relato Bola Branca deste fim de tarde é com ele. Já a Inês Braga Sampaio contou naquele seu jeito muito jeitoso que país é este, o Uzbequistão dividido entre a herança muçulmana e as cicatrizes russas. Conhece a história de Khusanov? Uma espécie de Cannavaro uzbeque que promete travar Cristiano Ronaldo.

🕹️ O futebol foi isto

França 3-0 Iraque: Que dizer? Kylian Mbappé fez mais dois golos e continua atrás da sombra da sua lenda que cresce e cresce. O outro golo dos gauleses foi marcado por Dembélé. Aos 66’ estava feito o resultado final.

Argentina 2-0 Áustria: Meeeeeeeeeeessi, Messsssssssssi. Depois de falhar um penálti, o único momento da sua vida em que vai sendo um homem como os outros, meteu um golo aos 38’ e outro aos 90’+5. São já 18 golos em Mundiais, recorde recorde recorde.

Noruega 3-2 Senegal: Sem surpresa, a Noruega vai fazendo o que muita gente esperava: ser competente e aceitar a dependência de Haaland, que marcou mais dois golos. Pedersen fez o outro golo dos nórdicos, que viram Sarr a reduzir, aos 53’ e 90’+3, e assustar os vikings que já levam duas vitórias (decidem agora a liderança do grupo com a França).

Jordânia 1-2 Argélia: Os argelinos, ainda a lamber as feridas provocadas pelo hat-trick de Lionel Messi na jornada inaugural, começaram a perder este jogo e tremeram (al-Rashdan, 36’). Com Mahrez a jogar de início, bendito canhoto, a Argélia reagiu a tempo, com golos de Benbouali (69’) e Gouiri (82’).

🎨 Si yo fuera Maradona

… também seria como Dembélé. O Iraque cometeu a imprudência de errar quando tentava sair a jogar num pontapé de baliza. O supersónico Ousmane aproveitou e, quando podia ter metido a bola na baliza, jogou para o lado, para a certeza Mbappé, que ficou muitíssimo agradecido. E assim se notam as sensações dentro de um grupo: quando Dembélé fez o 3-0, Kylian quase sprintou, encantado, para ir festejar com o companheiro.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Cinco golos em dois jogos, eu não marquei nenhum golo em dois Campeonatos do Mundo. Estou feliz por ele, espero que continue assim”, desabafou Zlatan Ibrahimovic sobre Lionel Messi.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

A entrevista de Lamine Yamal ao “El País”, antes da estreia em Campeonatos do Mundo do canhoto, ainda vai inaugurando réplicas pelo mundo fora. Que um miúdo de 18 anos fale assim… uau.

🎲 O que vem aí

Portugal-Uzbequistão , 18h00 (TVI, SportTV5, LiveModeTV)

, 18h00 (TVI, SportTV5, LiveModeTV) Inglaterra-Gana , 21h00 (SportTV5)

, 21h00 (SportTV5) Panamá-Croácia , 00h00 (SportTV5)

, 00h00 (SportTV5) Colômbia-RD Congo, 03h00 (SportTV3)

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