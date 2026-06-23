- Bola Branca 12h44
- 23 jun, 2026
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Análise
📝 As notas do Sousa (dia 12): o melhor humano de todos anda pelo Mundial e à bulha com máquinas goleadoras
23 jun, 2026 - 15:45 • Francisco Sousa*
Sim sim, falamos de Lionel Messi. A análise aos quatro jogos de segunda-feira nos Estados Unidos, por Francisco Sousa, comentador de futebol na Renascença.
Messi, o parecer extraterrestre e ser só mais um humano – de toque divino
O dicionário soma demasiadas palavras possíveis para poder descrever Lionel Messi, mas todas irão para sempre parecer poucas. Uma certeza: assemelha-se cada vez mais a um humano e menos a um extraterrestre, mas sempre possuindo algo de divino na forma como desliza sobre a relva verde, intui o melhor espaço para se posicionar, rematar ou para passar, a um colega ou diretamente para dentro da baliza – não perde esse jeito de fazer-nos confundir um chuto com um passe na finalização.
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O majestoso não é (só) bater o recorde de golos num Mundial, não é fazer tudo isto enquanto caminha para os 39 anos e já a jogar fora dos grandes campeonatos. Não, majestoso é vê-lo feliz em campo, a fazer toda a gente feliz à volta e a dar-nos o simples prazer e alegria de desfrutar de um jogo de futebol muito por causa de um só homem.
Mbappé e Haaland, já sabemos que vão marcar, só não sabemos o minuto
Tempo para os "miúdos". Um a viver o primeiro Campeonato do Mundo da carreira, o outro já campeão uma vez, vice noutra e a ameaçar esmagar o recorde do artista anteriormente descrito. Coisa pouca. Comecemos por Kylian Mbappé. De arte coletiva, esta França não tem muito. Soa sempre a equipa burocrática, sem a mestria para recuperar alto da Inglaterra, sem exercer o jogo dominante de uma Espanha, sem os padrões iluminados, a espaços, de uma Alemanha.
Mas quando a bola chega ao último terço, é ver Olise entre a ala e o corredor central, Dembélé numa dinâmica semelhante com características distintas, é ver os laterais a participar alternadamente na manobra ofensiva e o tal Mbappé a finalizar, com execuções fora de série. E frente ao Iraque, até foi possível vê-lo a pressionar uma e outra vez, tal é a vontade do rapaz dar mais um título mundial aos seus.
O outro "miúdo" é Erling Haaland. O ar robótico, meio tresloucado até, pode até não casar com o profissional inapelável, mas o avançado do City é o fator mais diferencial de uma Noruega recheada de bons jogadores, consistente a nível coletivo e que, graças ao goleador, parece poder competir com qualquer outra equipa.
Face a um Senegal com pouco peso criativo no jogo, apesar da posse, os nórdicos souberam aproveitar Haaland na plenitude: atacou espaços em rutura, rematou na área, com ambos os pés, soube pressionar e ainda serviu ocasião de luxo a Ødegaard para marcar. O kit completo de alguém que nunca precisa de aparecer muitas vezes para ser decisivo num jogo.
Ibrahim Maza, Zidane(!) Iqbal, Thiago Almada e a arte de saber jogar futebol
Este (jovem) trio chamou à atenção na segunda-feira de Mundial. Ibrahim Maza já vinha catalogado como um dos maiores talentos sub-21 do torneio e está a confirmar o estatuto. Face a uma muito competitiva Jordânia, o médio-ofensivo do Bayer Leverkusen soube criar combinação com os colegas, soltar-se da marcação rival, rodar sobre os adversários, gerar jogo em espaços curtos e em condução e rematar com perigo.
Outro tratado de bom futebol foi assinado pelo iraquiano Zidane Iqbal, médio com formação no Manchester United e que jogou pouco nos neerlandeses do Utrecht em 2025/26. Capaz de ocupar diferentes posições na intermediária, liga jogo com bastante critério, gosta de baixar para ver o jogo de frente e ativar os colegas, numa equipa que até procura atacar de forma ordenada e sabendo valorizar quem tem mais técnica.
Nota final para o consagrado Thiago Almada. A simulação pré 1-0 de Messi é a chamada "assistência sem tocar na bola", mas o criativo argentino foi mais que isso: é um elemento de ligação essencial para que o "10" possa ter um parceiro com quem tabelar e sabe que a sua presença interior é fundamental para a Albiceleste escapar da pressão dos rivais.
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