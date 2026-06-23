​📝 As notas do Sousa (dia 12): o melhor humano de todos anda pelo Mundial e à bulha com máquinas goleadoras

Messi, o parecer extraterrestre e ser só mais um humano – de toque divino

O dicionário soma demasiadas palavras possíveis para poder descrever Lionel Messi, mas todas irão para sempre parecer poucas. Uma certeza: assemelha-se cada vez mais a um humano e menos a um extraterrestre, mas sempre possuindo algo de divino na forma como desliza sobre a relva verde, intui o melhor espaço para se posicionar, rematar ou para passar, a um colega ou diretamente para dentro da baliza – não perde esse jeito de fazer-nos confundir um chuto com um passe na finalização.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O majestoso não é (só) bater o recorde de golos num Mundial, não é fazer tudo isto enquanto caminha para os 39 anos e já a jogar fora dos grandes campeonatos. Não, majestoso é vê-lo feliz em campo, a fazer toda a gente feliz à volta e a dar-nos o simples prazer e alegria de desfrutar de um jogo de futebol muito por causa de um só homem.

Mbappé e Haaland, já sabemos que vão marcar, só não sabemos o minuto

Tempo para os "miúdos". Um a viver o primeiro Campeonato do Mundo da carreira, o outro já campeão uma vez, vice noutra e a ameaçar esmagar o recorde do artista anteriormente descrito. Coisa pouca. Comecemos por Kylian Mbappé. De arte coletiva, esta França não tem muito. Soa sempre a equipa burocrática, sem a mestria para recuperar alto da Inglaterra, sem exercer o jogo dominante de uma Espanha, sem os padrões iluminados, a espaços, de uma Alemanha.

Mas quando a bola chega ao último terço, é ver Olise entre a ala e o corredor central, Dembélé numa dinâmica semelhante com características distintas, é ver os laterais a participar alternadamente na manobra ofensiva e o tal Mbappé a finalizar, com execuções fora de série. E frente ao Iraque, até foi possível vê-lo a pressionar uma e outra vez, tal é a vontade do rapaz dar mais um título mundial aos seus.