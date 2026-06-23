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Mundial 2026
Bis de Mbappé e mau tempo: França vence Iraque e assegura passagem aos 16avos
23 jun, 2026 - 07:48 • Rita Vila Real
Depois de uma primeira parte com vantagem francesa, a partida França Iraque esteve interrompida devido ao mau tempo.
A França venceu o Iraque por 3-0, na segunda ronda da fase de grupos. Com duas vitórias acumuladas, a seleção francesa soma seis pontos para a classificação do grupo I, e garante a passagem à fase eliminatória do Mundial.
Kylian Mbappé inaugurou o marcador pelos gauleses aos catorze minutos de jogo.
Depois de jogada a primeira parte, com vantagem francesa, a partida foi interrompida durante duas horas devido a uma tempestade de chuva forte com trovoada.
Depois de retomada a partida em Filadélfia, o ponta de lança do Real Madrid bisou, com mais um golo aos 54 minutos.
Ousmande Dembelé fez o terceiro golo da partida, aos 66 minutos.
A encerrar a segunda jornada para o grupo I, a França e a Noruega conseguem garantir a passagem aos 16avos de final, ambas com duas vitórias e seis pontos somados. Já o Senegal e o Iraque, seguem para a terceira e última jornada sem pontos.
As próximas partidas realizam-se na sexta-feira, dia 26 de junho. A Noruega e a França defrontam-se ao mesmo tempo que o Senegal e o Iraque, Às 20h00, para fechar as contas para o 9º grupo da competição.
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