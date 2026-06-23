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Bis de Mbappé e mau tempo: França vence Iraque e assegura passagem aos 16avos

23 jun, 2026 - 07:48 • Rita Vila Real

Depois de uma primeira parte com vantagem francesa, a partida França Iraque esteve interrompida devido ao mau tempo.

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A França venceu o Iraque por 3-0, na segunda ronda da fase de grupos. Com duas vitórias acumuladas, a seleção francesa soma seis pontos para a classificação do grupo I, e garante a passagem à fase eliminatória do Mundial.

Kylian Mbappé inaugurou o marcador pelos gauleses aos catorze minutos de jogo.

Depois de jogada a primeira parte, com vantagem francesa, a partida foi interrompida durante duas horas devido a uma tempestade de chuva forte com trovoada.

Depois de retomada a partida em Filadélfia, o ponta de lança do Real Madrid bisou, com mais um golo aos 54 minutos.

Ousmande Dembelé fez o terceiro golo da partida, aos 66 minutos.

A encerrar a segunda jornada para o grupo I, a França e a Noruega conseguem garantir a passagem aos 16avos de final, ambas com duas vitórias e seis pontos somados. Já o Senegal e o Iraque, seguem para a terceira e última jornada sem pontos.

As próximas partidas realizam-se na sexta-feira, dia 26 de junho. A Noruega e a França defrontam-se ao mesmo tempo que o Senegal e o Iraque, Às 20h00, para fechar as contas para o 9º grupo da competição.

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