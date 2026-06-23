Bruno Fernandes: "É importante para nós que o nosso capitão consiga marcar"

Bruno Fernandes mostra-se feliz por ter ajudado Cristiano Ronaldo e a marcar e Portugal a ganhar, na goleada (5-0) ao Uzbequistão, esta terça-feira.

Raiva foi canalizada para uma boa exibição

"Não diria raiva, mas sim alguma frustração. Obviamente, queremos ganhar todos os jogos e isso não muda de jogo para jogo. Não conseguimos no primeiro jogo, mas agora fomos muito capazes de o fazer. O mais importante é que conseguimos um bom resultado e estamos todos muito felizes por ganhar este jogo, porque era um passo importante para nós."

Ainda não marcou



"O importante é que marque Portugal, independentemente de ser eu. Conseguimos fazer muitos golos e estou muito feliz por isso. Estou cá também para ajudar os meus companheiros da frente. É algo que faz parte do meu jogo. Acredito que o momento vai chegar e espero que seja no momento em que seja realmente preciso."

Alívio pela vitória?



"Não diria alívio, mas obviamente o primeiro jogo não foi aquilo que nós queríamos. Infelizmente foi um resultado que nos colocou numa posição frágil. Tínhamos de dar uma resposta. Não é um alívio porque sabemos que tínhamos capacidade para ganhar o jogo hoje, assim como achávamos que tínhamos contra o Congo, mas não fomos capazes. E agora vamos para o jogo com a Colômbia com a mesma capacidade e com a mesma mentalidade de querer ganhar o jogo. Não muda nada."

Assistência num Mundial para Cristiano Ronaldo



"Qualquer assistência é sempre especial. Obviamente, num Mundial tem um sabor especial, porque representamos a nossa seleção. Sabemos o quão importante é para o nosso capitão marcar golos e é importante para nós, enquanto seleção, que o nosso capitão consiga marcar, porque é a nossa maior referência no ataque. Estamos todos muito felizes pelos golos dele hoje."

Críticas após empate da primeira jornada



"Obviamente, para nós, foi mais uma questão de resultado. O ruído de fora vai sempre existir, aconteça o que acontecer. Vai sempre haver gente que gosta, gente que gosta menos, uns com uma opinião, outros com outro. Não há muito que possamos controlar do que vem de fora. O que temos falado nos últimos tempos, principalmente por causa do jogo com a RD Congo, é que temos de controlar o que temos cá dentro, entre nós. E isso é o mais importante. Não é que hoje tenha sido uma resposta. Simplesmente tínhamos de ganhar o jogo. Não muda nada. Não queremos responder a ninguém. Vai sempre haver crítica de qualquer parte e o mais importante para nós é ganhar jogos e não pensar muito nisso."