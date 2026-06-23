Cannavaro. “Não se pode conceder um centímetro a Ronaldo”

O selecionador do Uzbequistão, Fabio Cannavaro, deixa elogios a Portugal e a Cristiano Ronaldo após a goleada na segunda jornada do Mundial 2026.

Portugal

“Não se pode conceder um centímetro a Ronaldo, porque se o fazes… estás morto. Sofremos dois golos muito cedo de uma forma que já tinha avisado os jogadores, preparei-os para isso. Quando se defronta Portugal, tão bom no meio, por fora… Vi mais motivação em Portugal se compararmos com o primeiro jogo”

CR7

“Retirei-me há muito tempo e ele continua a jogar. Disse-lhe que pode jogar mais uns anos e continuar a desfrutar”

A seleção portuguesa goleou o Uzbequistão, por 5-0, em partida da segunda jornada do Grupo K no Mundial 2026.