- Bola Branca 12h44
- 23 jun, 2026
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Mundial 2026
Cannavaro. “Não se pode conceder um centímetro a Ronaldo”
23 jun, 2026 - 21:56 • Carlos Calaveiras
A seleção portuguesa goleou o Uzbequistão, por 5-0, em partida da segunda jornada do Grupo.
O selecionador do Uzbequistão, Fabio Cannavaro, deixa elogios a Portugal e a Cristiano Ronaldo após a goleada na segunda jornada do Mundial 2026.
Portugal
“Não se pode conceder um centímetro a Ronaldo, porque se o fazes… estás morto. Sofremos dois golos muito cedo de uma forma que já tinha avisado os jogadores, preparei-os para isso. Quando se defronta Portugal, tão bom no meio, por fora… Vi mais motivação em Portugal se compararmos com o primeiro jogo”
CR7
“Retirei-me há muito tempo e ele continua a jogar. Disse-lhe que pode jogar mais uns anos e continuar a desfrutar”
A seleção portuguesa goleou o Uzbequistão, por 5-0, em partida da segunda jornada do Grupo K no Mundial 2026.
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- 23 jun, 2026
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