Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 23 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Cannavaro. “Não se pode conceder um centímetro a Ronaldo”

23 jun, 2026 - 21:56 • Carlos Calaveiras

A seleção portuguesa goleou o Uzbequistão, por 5-0, em partida da segunda jornada do Grupo.

A+ / A-

O selecionador do Uzbequistão, Fabio Cannavaro, deixa elogios a Portugal e a Cristiano Ronaldo após a goleada na segunda jornada do Mundial 2026.

Portugal

“Não se pode conceder um centímetro a Ronaldo, porque se o fazes… estás morto. Sofremos dois golos muito cedo de uma forma que já tinha avisado os jogadores, preparei-os para isso. Quando se defronta Portugal, tão bom no meio, por fora… Vi mais motivação em Portugal se compararmos com o primeiro jogo”

CR7

“Retirei-me há muito tempo e ele continua a jogar. Disse-lhe que pode jogar mais uns anos e continuar a desfrutar”

A seleção portuguesa goleou o Uzbequistão, por 5-0, em partida da segunda jornada do Grupo K no Mundial 2026.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 23 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Entrevista Bola Branca

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante voo

Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante vo(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)