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Mundial 2026

Cristiano Ronaldo e as críticas. “Parecia que já estava retirado do futebol”

23 jun, 2026 - 21:12 • Carlos Calaveiras

CR7 marcou dois dos cinco golos de Portugal contra o Uzbequistão.

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Cristiano Ronaldo, capitão da seleção, confessa ter passado uma semana difícil, mas deixa elogios à equipa após a goleada contra o Uzbequistão na segunda jornada do Mundial 2026.

À Sporttv

Virou-se para as câmaras e disse 'i'm back'...

"Só para não se esquecerem, só para não se esquecerem"

É a melhor resposta para as críticas
"Sempre, 23 anos assim..."

Único jogador a marcar em 6 mundiais e melhor marcador de Portugal em Mundiais

"Muito feliz, mas para mim o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos. Levámos muita porrada durante a semana, sabíamos que isso iria acontecer. A equipa trabalhou bastante bem, melhorámos bastante. Há males que vêm por bem, como se costuma dizer. Falando de mim, os recordes é sempre bonito batê-los, mas o meu objetivo é poder ajudar a seleção a alcançar os seus objetivos. Nesta parte era passar a eliminatória, com quatro pontos acho que já passámos"

Agora que o “ketchup” abriu...
"Eu sabia. quem trabalha, Deus ajuda. Foi uma semana difícil, escura, parecia que já estava retirado do futebol, mas aguentei-me como me aguento sempre porque acredito mais no trabalho do que no futebol. Foi difícil, tenho que confessar, mas estamos de volta"

Na zona mista

Livres foram marcados de forma a mostrar que o grupo está unido? "Ia bater eu o livre, mas disse ao Nuno 'vamos enganar o guarda-redes, ele vai pensar que sou eu. Chuta forte que vai ser golo'. Disse no princípio do jogo para estarmos unidos do início ao fim, algo que controlamos é dentro, tudo o que venho do exterior é complicado controlar. Outros marcaram, era o objetivo. Hoje eu fui o melhor em campo, amanhã vai ser outro. Se estivermos unidos acho que podemos chegar bastante longe"

Portugal goleou o Uzbequistão, por 5-0. Cristiano Ronaldo fez dois golos e ultrapassou Eusébio como o melhor marcador luso em Mundiais na sexta presença.

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