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Mundial 2026
Deschamps de luto falha jogo contra Noruega
23 jun, 2026 - 22:34 • Carlos Calaveiras
Guy Stéphan vai comandar seleção gaulesa no próximo jogo.
O selecionador francês, Didier Deschamps, está de luto por morte da mãe.
Deschamps sobe da morte da mãe poucas horas do triunfo contra o Iraque (3-0).
O técnico vai falhar as próximas sessões de treino e não vai estar na partida contra a Noruega no dia 26 de junho.
Os gauleses vão ser orientados por Guy Stéphan, o adjunto.
A França somou duas vitórias nas primeiras duas partidas do grupo I e já está apurada para a próxima fase.
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