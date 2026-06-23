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Mundial 2026

Deschamps de luto falha jogo contra Noruega

23 jun, 2026 - 22:34 • Carlos Calaveiras

Guy Stéphan vai comandar seleção gaulesa no próximo jogo.

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O selecionador francês, Didier Deschamps, está de luto por morte da mãe.

Deschamps sobe da morte da mãe poucas horas do triunfo contra o Iraque (3-0).

O técnico vai falhar as próximas sessões de treino e não vai estar na partida contra a Noruega no dia 26 de junho.

Os gauleses vão ser orientados por Guy Stéphan, o adjunto.

A França somou duas vitórias nas primeiras duas partidas do grupo I e já está apurada para a próxima fase.

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