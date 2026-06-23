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Mundial 2026

Domínio inglês não dá vitória e Queiroz sai a rir

23 jun, 2026 - 23:14 • Carlos Calaveiras

Duas equipas somam quatro pontos após dois jogos.

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A Inglaterra e o Gana empataram 0-0 na segunda jornada do Grupo L do Mundial 2026.

Os ingleses – que tinham derrotado a Croácia – foram superiores esta terça-feira, mas não conseguiram bater a porfiada defensiva dos ganeses.

As estatísticas não deixam dúvidas: 19-2 em remates, 79-21 em posse de bola, mas faltou eficácia.

Na primeira parte não houve oportunidades e o primeiro remate enquadrado da seleção dos "três leões" surgiu apenas aos 57 minutos. Gordon permitiu a defesa fácil a Asare.

Os comandados de Carlos Queiroz – que conseguiram um triunfo nos instantes finais na primeira jornada – seguraram o ponto contra o mais forte do grupo e até tiveram a melhor oportunidade para marcar: aos 80 minutos Fatawu lançou Prince Adu que se isolou, mas não consegue finalizar.

Após este empate, Inglaterra e Gana somam quatro pontos. Panamá e Croácia ainda vão defrontar-se.

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  • 23 jun, 2026
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