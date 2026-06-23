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Mundial 2026
Entre um plov e uma mastava, neste restaurante uzbeque de Lisboa há um "coração dividido"
23 jun, 2026 - 07:25 • *Redação
Dois mundos futebolísticos vão colidir e o coração de Diyora Sodikova vai estar dividido esta terça-feira. Vive em Portugal há 17 anos mas, pela primeira vez, vê o Uzbequistão, o país onde nasceu, disputar um campeonato do mundo de futebol.
Quando tinha nove anos, Diyora Sodikova, natural do Uzbequistão, foi viver para a freguesia de Caranguejeira, em Leiria. “No início, a língua portuguesa era uma barreira”, conta à Renascença. “Mas depois mudei-me para o centro de Leiria e comecei a conhecer melhor as pessoas e a língua”, explica. Entretanto, já passaram 17 anos.
Quando atingiu a maioridade, a jovem voltou a fazer as malas. Mudou-se para Lisboa e tirou uma licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas, na Faculdade de Letras. Depois de ter dado aulas de inglês em duas escolas profissionais, decidiu que queria ter o seu “próprio espaço”.
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Foi assim que nasceu o "Diora Brunch", localizado ao lado do Parque Eduardo VII, no centro da capital portuguesa. Por considerar que um restaurante tradicional seria “uma coisa demasiado séria”, optou por uma “cozinha mais leve”. “O foco era a decoração tipicamente uzbeque”, conta à Renascença.
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O grande protagonista do menu é o plov, considerado o prato nacional do Uzbequistão. Feito com arroz, carne de borrego, vegetais e especiarias, é uma das especialidades servidas no espaço, juntamente com a mastava (sopa de arroz e vegetais), e o cheburek (pastel frito recheado com carne picada e cebola).
Cerca de um quarto da comunidade uzbeque residente em Portugal vive no distrito de Leiria, onde Diyora cresceu. É a partir de lá que a empresária vai assistir à estreia da seleção do Uzbequistão em campeonatos do mundo de futebol.
Um coração a bater por dois
O jogo desta terça-feira, às 18h00, entre Portugal e o Uzbequistão, em Houston, tem um significado especial para Diyora. “Eu nunca esperei que chegássemos tão longe”, confessa, “mas estou muito orgulhosa do meu país”.
Para a jovem, a participação no Mundial de Futebol representa uma oportunidade para as pessoas “conhecerem melhor o Uzbequistão”. O facto de o segundo jogo ser contra Portugal, nota, “parece que é uma guerra entre dois mundos”.
“O meu coração está dividido. Não sei por quem torcer, mas muito provavelmente vou torcer pelo meu país”, afirma.
Apesar das dúvidas, Diyora acredita que uma vitória do seu país natal é muito difícil. “Contra uma equipa tão forte como Portugal, eu não estou muito confiante numa vitória”, diz.
Ainda assim, assume que a exibição de Portugal no primeiro jogo contra a RD Congo (1-1) lhe traz “um bocadinho” de confiança. “Se fizermos a comparação entre a equipa do Congo e a equipa do Uzbequistão, nós somos um bocadinho mais fortes na defesa”, remata.
*Edição de Ricardo Vieira
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