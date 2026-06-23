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​"Eu disse que ia ser 5-0. Tinha razão": como a goleada de Portugal foi vivida em Coimbra

23 jun, 2026 - 22:20 • Beatriz Lencastre

A Renascença viveu as emoções, os abraços e os prognósticos certeiros na Praça do Mercado D. Pedro V, em Coimbra.

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fanzone Coimbra Portugal Uzbequistão (foto: Beatriz Lencastre)
fanzone Coimbra Portugal Uzbequistão (foto: Beatriz Lencastre)
fanzone Coimbra Portugal Uzbequistão (foto: Beatriz Lencastre)
fanzone Coimbra Portugal Uzbequistão (foto: Beatriz Lencastre)
fanzone Coimbra Portugal Uzbequistão (foto: Beatriz Lencastre)

A Praça do Mercado D. Pedro V, em Coimbra, encheu-se de adeptos para acompanhar a goleada de Portugal, por 5-0, frente ao Uzbequistão. Numa cidade marcada pela forte presença académica, a fanzone reuniu várias pessoas, entre famílias, jovens e muitos estudantes da Universidade de Coimbra, que viveram intensamente cada momento da partida.

À medida que os golos iam surgindo, a emoção foi crescendo. A cada celebração de golo da seleção nacional, ouviam-se gritos de alegria e aplausos. O abraço apertado entre mãe e filho era marcado a cada golo, enquanto bandeiras portuguesas eram erguidas no meio da multidão.

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Entre os adeptos estava Márcio, que antes do apito inicial falou com a Renascença e fez uma previsão ousada: uma vitória portuguesa por 5-0. No final da partida ficou satisfeito por ver confirmada a aposta.

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"Eu disse que ia ser 5-0 e foi mesmo. Tinha razão", afirmou, entre sorrisos, depois do apito final.

Apesar do ambiente de festa, nem tudo foram elogios à exibição da equipa das quinas. Vários adeptos consideraram que, apesar do resultado expressivo, Portugal ainda tem aspetos a melhorar para enfrentar adversários mais exigentes nas próximas fases da competição.

"Foi uma grande vitória e deu para festejar, mas a equipa ainda pode crescer e corrigir alguns pormenores", referiu uma adepta presente na fanzone.

Numa cidade conhecida como a cidade dos estudantes, Coimbra voltou a mostrar a força da paixão pelo futebol. A fanzone instalada no Mercado D. Pedro V transformou-se num autêntico palco de celebração, confirmando o entusiasmo dos adeptos em torno da seleção nacional e deixando a promessa de nova enchente nos próximos jogos.

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