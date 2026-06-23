"Focados, fortes e mais unidos". A garantia de Martinez para a segunda tentativa da seleção

"Estamos focados, estamos muito fortes e posso dizer que agora o grupo está mais unido que antes de chegar ao Mundial" é a garantia de Roberto Martinez, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre Portugal e o Uzbequistão.

"O trabalho foi muito bom e agora precisamos de melhorar tudo aquilo que não conseguimos fazer no primeiro jogo" diz Roberto Martinez, que garante que "a atitude dos jogadores é exemplar".

Apesar do regresso de Rúben Dias, a equipa continua com uma baixa, desta vez Tomás Araújo, que "esteve condicionado a treinar individualmente e ainda não está apto para o jogo".

Sobre as críticas à seleção, Martinez admite que "não espera rosas depois de empatar no primeiro jogo". O selecionador reflete que "há muito barulho que não é justo e não é certo", mas garante que esse ruído "não entra no balneário".

Questionado sobre a postura de Cristiano Ronaldo relativamente às críticas, o selecionador nacional admite que "ele tem uma fome incrível de continuar a melhorar e ajudar o grupo, e é um exemplo no balneário".

"Estamos a falar de uma equipa que nos últimos 40 jogos tem a maior porcentagem de pontos, a maior porcentagem de golos da história da Seleção" afirma Martinez, que salienta que "os jogadores merecem respeito".

"Sabemos que falhámos", é o que admite João Cancelo, que acompanhou Mártinez na conferência de antevisão.

Cancelo garante que, apesar de "no dia a seguir, a equipa estar um bocado cabisbaixo", a semana de trabalhos foi importante para ver a motivação dos jogadores: "vi todos os jogadores com vontade de dar uma resposta".

"Mais importante, acho que é mesmo a vitória, temos essa obrigação", assegura o central do Barcelona. "Sabemos que temos muito pouca margem de erro neste momento, e o que queremos é fazer um grande jogo, com um futebol atrativo e saímos com a vitória" admite.