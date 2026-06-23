Haaland bisa e assegura passagem da Noruega às eliminatórias

A Noruega venceu o Senegal por 3-2, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial de futebol.

Com a segunda vitória neste Mundial, a Noruega consegue somar 6 pontos e garantir a passagem aos 16avos de final.

Os nórdicos inauguraram o marcador nos descontos da primeira parte, aos 43 minutos, por Marcus Pedersen, defesa do Torino.

Já na segunda metade do jogo, Erling Haaland, o ponta de lança do Manchester City, bisou e assegurou a superioridade da seleção norueguesa.

Apesar da vitória nórdica, a seleção do Senegal ainda conseguiu reduzir a vantagem com dois golos, ambos assinados por Ismaila Sarr, extremo do Crystal Palace.

Também para o grupo I, a seleção francesa conseguiu, igualmente, assegurar a passagem à fase eliminatória da competição, depois de uma vitória de três bolas a zero frente ao Iraque.

As próximas partidas realizam-se na sexta-feira, dia 26 de junho. A Noruega e a França defrontam-se ao mesmo tempo que o Senegal e o Iraque, Às 20h00, para fechar as contas para o 9º grupo da competição.

