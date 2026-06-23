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Mundial 2026

Infantino criticado por usar jato privado para assistir a mais do que um jogo do Mundial por dia

23 jun, 2026 - 15:30 • Redação*

o presidente da FIFA tem à disposição uma aeronave da Qatar Airways, disponibilizada no âmbito do contrato de patrocínio entre a companhia aérea e o organismo que rege o futebol mundial.

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A tentativa de Gianni Infantino de marcar presença em dois jogos por dia no Mundial 2026 está a gerar uma onda de críticas, sobretudo de organizações ambientalistas, devido ao recurso frequente a um jato privado para percorrer as longas distâncias entre Estados Unidos, Canadá e México.

Segundo o "The Guardian", o presidente da FIFA tem à disposição uma aeronave da Qatar Airways, disponibilizada no âmbito do contrato de patrocínio entre a companhia aérea e o organismo que rege o futebol mundial. A estratégia permite-lhe manter uma agenda intensa e estar presente em vários estádios no mesmo dia, algo que já se tornou habitual desde o arranque da competição.

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Depois de assistir ao jogo de abertura, na Cidade do México, Infantino viajou para Guadalajara para acompanhar a vitória da Coreia do Sul sobre a Chéquia. No dia seguinte esteve em Los Angeles para o Estados Unidos-Paraguai, seguindo depois para São Francisco e Vancouver.

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A logística é particularmente exigente numa competição distribuída por três países, quatro fusos horários e 16 cidades, algumas separadas por mais de 4.500 quilómetros. No Mundial do Qatar, em 2022, Infantino conseguiu assistir a quase todos os encontros graças às curtas distâncias entre estádios, estando o mais distante a sensivelmente 45 minutos de autocarro do centro de Doha. Desta vez, porém, o cenário é bem diferente.

As deslocações constantes do presidente da FIFA surgem numa altura em que o impacto ambiental do Mundial já está no centro do debate.

O New Weather Institute estima que a competição possa emitir cerca de nove milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente, sendo que 7,7 milhões estão associadas ao transporte aéreo. A organização classificou o torneio como "o evento desportivo mais poluente de sempre".

A polémica ganhou ainda mais força devido ao contraste entre as metas de sustentabilidade defendidas pela FIFA e a utilização intensiva de voos privados por parte do seu principal dirigente.

A agenda preenchida de Infantino tem sido acompanhada nas redes sociais e em vários meios de comunicação, que destacam o esforço do dirigente para estar presente em múltiplos jogos.

Para os críticos, a imagem do presidente da FIFA a cruzar diariamente a América do Norte a bordo de um jato privado tornou-se mais um símbolo das contradições que rodeiam o Mundial de 2026.

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