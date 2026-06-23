João Félix: "Nunca faltou atitude, foi só ajustar alguns pontos táticos"

João Félix, a surpresa no onze desta terça-feira, considera que não houve mudança de atitude da seleção nacional, mas sim uma melhor ocupação de espaços, que permitiu chegar à goleada ao Uzbequistão, por 5-0.

Resultado

"Sabíamos da importância de vencer o jogo. Entrámos muito bem, tal como no jogo passado. Hoje demos seguimento e estivemos sempre por cima. Foi bom fazermos tantos golos, porque isso pode fazer diferença, caso fiquemos com os mesmo pontos."

Mudança de atitude?

"Preenchemos melhor os espaços. Entrámos por fora e por dentro, criámos oportunidades das mesmas maneiras. Nunca faltou atitude, foi só ajustar alguns pontos táticos e as coisas melhoraram."

Empate da primeira jornada afetou?

"Falo por mim, empatar o primeiro jogo do Mundial não quer dizer nada e o Congo não é uma seleção fraca, tem grandes jogadores, nas grandes ligas. A equipa soube lidar com isso, estamos todos habituados à pressão e a equipa deu uma boa resposta."

Rumo ao título

"Vamos jogo a jogo. Agora, descansar e pensar na Colômbia, e depois logo se vê. O sonho de todos é conquistar o Mundial e vamos fazer de tudo para o alcançar."

