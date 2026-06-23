- Bola Branca 12h44
- 23 jun, 2026
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Seleção Nacional
João Félix: "Nunca faltou atitude, foi só ajustar alguns pontos táticos"
23 jun, 2026 - 21:45 • Inês Braga Sampaio
Surpresa no onze frente ao Uzbequistão, o avançado salienta que "empatar o primeiro jogo do Mundial não quer dizer nada" e reforça sonho de chegar ao título.
João Félix, a surpresa no onze desta terça-feira, considera que não houve mudança de atitude da seleção nacional, mas sim uma melhor ocupação de espaços, que permitiu chegar à goleada ao Uzbequistão, por 5-0.
Resultado
"Sabíamos da importância de vencer o jogo. Entrámos muito bem, tal como no jogo passado. Hoje demos seguimento e estivemos sempre por cima. Foi bom fazermos tantos golos, porque isso pode fazer diferença, caso fiquemos com os mesmo pontos."
Mudança de atitude?
"Preenchemos melhor os espaços. Entrámos por fora e por dentro, criámos oportunidades das mesmas maneiras. Nunca faltou atitude, foi só ajustar alguns pontos táticos e as coisas melhoraram."
Empate da primeira jornada afetou?
"Falo por mim, empatar o primeiro jogo do Mundial não quer dizer nada e o Congo não é uma seleção fraca, tem grandes jogadores, nas grandes ligas. A equipa soube lidar com isso, estamos todos habituados à pressão e a equipa deu uma boa resposta."
Rumo ao título
"Vamos jogo a jogo. Agora, descansar e pensar na Colômbia, e depois logo se vê. O sonho de todos é conquistar o Mundial e vamos fazer de tudo para o alcançar."
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