Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026. Argélia dá a volta à Jordânia e relança-se no Grupo J

23 jun, 2026 - 09:15 • Lusa

Concluída a segunda ronda, a Argentina, que com este resultado assegurou a vitória no agrupamento, soma seis pontos, contra três de Áustria e Argélia, com encontro marcado para a última jornada, e nenhum da Jordânia, que ficou eliminada.

A+ / A-

A Argélia relançou-se na segunda-feira na corrida por um lugar nos 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao bater com reviravolta a estreante Jordânia por 2-1, na segunda jornada do Grupo J.

Em Santa Clara, nos Estados Unidos da América, a formação asiática adiantou-se aos 36 minutos, por Nizar Al-Rashdan, mas, na segunda parte, os africanos responderam com tentos de Nadhir Benbouali, aos 69, e Amine Gouiri, aos 82.

Concluída a segunda ronda, a Argentina, que com este resultado assegurou a vitória no agrupamento, soma seis pontos, contra três de Áustria e Argélia, com encontro marcado para a última jornada, e nenhum da Jordânia, que ficou eliminada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Entrevista Bola Branca

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Uma peladinha com uzbeques no pôr do sol de Houston. "Se ganhávamos à seleção? Dava empate"

Uma peladinha com uzbeques no pôr do sol de Houston. "(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)