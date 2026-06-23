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- 23 jun, 2026
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Seleção Nacional
Nuno Mendes: "Toda gente espera que o Cristiano bata todos os livres, mas estava treinado"
23 jun, 2026 - 21:54 • Inês Braga Sampaio
Lateral-esquerdo da seleção nacional explica o livre que marcou na goleada, por 5-0, ao Uzbequistão.
Nuno Mendes explica como aconteceu o golo de livre direto que marcou na goleada desta terça-feira de Portugal ao Uzbequistão, por 5-0, no Mundial 2026, que foi cedido por Cristiano Ronaldo, algo raro de se ver.
Golo de livre direto
"Como é óbvio, toda gente espera que o Cristiano Ronaldo vá bater todos os livres e foi uma surpresa, mas era algo que estava treinado. Dá para repetir, pode não ser comigo mas com outros jogadores. Vi que o guarda-redes estava um bocado no meio, não foi preciso meter muita força, nem colocar muito a bola, só desviar um bocadinho."
Objetivo é ganhar o Mundial?
"Todas as seleções que estão aqui têm um objetivo. Nós temos o nosso, mas vamos jogo a jogo. Hoje ganhámos, estamos contentes, mas concentrados. Temos um último jogo para ganhar e ficar em primeiro lugar, é nisso que temos de nos focar.
Críticas após empate da primeira jornada
"É normal, as críticas fazem parte, estamos habituados. Temos um grupo muito forte, que se ajuda muito uns aos outros. O que dizem no exterior não nos importa muito, o importante é ficarmos na nossa bolha e fazermos o que o mister manda."
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