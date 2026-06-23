Portugal 5-0 Uzbequistão. Reveja o rescaldo da goleada lusa
Depois do confronto entre Portugal e Uzbequistão, acompanhe a emissão da Renascença, com análise e reportagem da equipa Bola Branca e comentários de vários convidados.
- Bola Branca 12h44
- 23 jun, 2026
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23 jun, 2026 - 20:00
A seleção nacional defronta os uzbeques esta terça-feira (18h00), em Houston. A seguir ao jogo, acompanhe em direto a emissão especial da Renascença, a partir do Museu da Cerveja, em Lisboa,.
O enviado da Bola Branca André Maia estará em direto dos Estados Unidos. No Terreiro do Paço, a emissão é conduzida por Luís Aresta e conta com os comentários de Francisco Sousa, Tiago Antunes (VAR Bola Branca), o treinador Luís Gonçalves e Daniel Leitão. Rui Viegas coordena a emissão em estúdio.
- Bola Branca 12h44
- 23 jun, 2026
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