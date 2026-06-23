Quem é Khusanov, o comboio uzbeque que vai tentar travar Cristiano Ronaldo

Abdukodir Khusanov é um jovem central de 22 anos que atua no Manchester City. Companheiro de equipa de Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, foi um pedido expresso de Pep Guardiola e em pouco mais de ano e meio conquistou o seu lugar no centro da defesa dos cityzens. Filho de um antigo internacional uzbeque, fez a formação na melhor academia do país, o Bunyodkor, jogando desde pequeno com míudos um ou dois anos mais velhos. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Antigos treinadores descreviam-no como uma criança humilde e calada, com muito respeito pelos mais velhos. Apesar de ser mais tímido, o seu talento sobressaiu desde cedo.

Ainda em idade júnior, começou a carreira sénior na Bielorrúsia ao serviço do Energetik BGU Minsk e rapidamente se destacou. É um central rápido, capaz de construir com qualidade e que tem facilidade no controlo da profundidade. Apesar de levar poucos cartões, é um jogador bastante agressivo e intenso nos duelos, sendo perfeitamente capaz de liderar uma defesa. Perante estas qualidades o Lens, de França, decidiu investir 450 mil euros na sua aquisição na época 23/24. Ao serviço do Lens disputou 31 partidas, o suficiente para que, a meio da temporada seguinte, o Manchester City desembolsasse 40 milhões de euros para o contratar. Conheça que país é este e a sua história Tornou-se no primeiro uzbeque a disputar a Premier League. No City, a adaptação não foi fácil. Dificuldades na língua inglesa e a introdução a um contexto mais competitivo fizeram com que tivesse pouco espaço até ao final do ano, acumulando também alguns erros pouco comuns.