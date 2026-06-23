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- 23 jun, 2026
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Mundial 2026
Quem é Khusanov, o comboio uzbeque que vai tentar travar Cristiano Ronaldo
23 jun, 2026 - 09:55 • Redação*
Defesa é o primeiro jogador do país a atuar na principal divisão inglesa. É a figura maior da seleção que esta tarde defronta Portugal, na segunda jornada do Grupo K do Mundial.
Abdukodir Khusanov é um jovem central de 22 anos que atua no Manchester City. Companheiro de equipa de Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, foi um pedido expresso de Pep Guardiola e em pouco mais de ano e meio conquistou o seu lugar no centro da defesa dos cityzens.
Filho de um antigo internacional uzbeque, fez a formação na melhor academia do país, o Bunyodkor, jogando desde pequeno com míudos um ou dois anos mais velhos.
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Antigos treinadores descreviam-no como uma criança humilde e calada, com muito respeito pelos mais velhos. Apesar de ser mais tímido, o seu talento sobressaiu desde cedo.
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Ainda em idade júnior, começou a carreira sénior na Bielorrúsia ao serviço do Energetik BGU Minsk e rapidamente se destacou.
É um central rápido, capaz de construir com qualidade e que tem facilidade no controlo da profundidade. Apesar de levar poucos cartões, é um jogador bastante agressivo e intenso nos duelos, sendo perfeitamente capaz de liderar uma defesa.
Perante estas qualidades o Lens, de França, decidiu investir 450 mil euros na sua aquisição na época 23/24. Ao serviço do Lens disputou 31 partidas, o suficiente para que, a meio da temporada seguinte, o Manchester City desembolsasse 40 milhões de euros para o contratar.
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Tornou-se no primeiro uzbeque a disputar a Premier League.
No City, a adaptação não foi fácil. Dificuldades na língua inglesa e a introdução a um contexto mais competitivo fizeram com que tivesse pouco espaço até ao final do ano, acumulando também alguns erros pouco comuns.
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No entanto, continuou a trabalhar para conquistar o seu lugar, o que viria a acontecer esta época. Disputou 37 jogos, que poderiam ter sido mais, não fosse uma lesão no tornozelo numa fase precoce da temporada, tendo acabado a época como um titular definitivo no conjunto de Guardiola.
No Uzbequistão, é a figura de um projeto que aponta para o futuro. Fez parte da equipa que venceu a Taça Asiática sub-20 e que participou no Mundial sub-20 e Jogos Olímpicos 2024. Com 28 partidas disputadas pela seleção A, mais que alguém para o futuro, é alguém para o presente.
Agora na estreia do país no Mundial, é uma apontado como uma das principais esperanças do Uzbequistão. Depois da derrota contra a Colômbia na jornada inaugural do torneio, segue-se o jogo contra Portugal, em Houston, onde existe uma comunidade uzbeque que joga à bola às sextas-feiras.
A continuidade dos asiáticos em prova passará sobretudo pela sua capacidade de liderar a linha defensiva e, quem sabe, aproveitar alguma bola parada para causar uma surpresa a nível ofensivo.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
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