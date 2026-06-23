Roberto Martinez. "Hoje estivemos muito consistentes do primeiro minuto até ao fim"

O selecionador Roberto Martinez elogia a exibição de Portugal e lembra o exemplo que é Cristiano Ronaldo.

Uzbequistão

“A atitude e o esforço foram iguais. O que fizemos muito bem foi gerir as emoções depois de marcar o primeiro golo. No primeiro jogo, até ao primeiro golo, tivemos uma boa intensidade, uma boa disciplina nas nossas posições. Estou a dizer que no primeiro jogo a equipa começou muito bem e, depois do primeiro golo, perdemos a disciplina, as emoções, na estreia mundial. Hoje utilizámos isso muito bem, entrámos muito bem no jogo, mas depois conseguimos manter as nossas posições, o nosso plano de jogo, e o jogo foi totalmente diferente.”

Controlo emocional após o primeiro golo

“Não é só um aspeto, mas o primeiro jogo foi muito, muito emocional. Há muita vontade de utilizar a responsabilidade que nós temos com bons desempenhos, utilizar a nossa qualidade, utilizar a nossa disciplina, e depois do golo perdemos isso. Os 25 minutos do intervalo não estiveram ao nosso nível e foi muito difícil depois recuperar e dar vida ao adversário. Hoje estivemos muito consistentes do primeiro minuto até ao fim, contra um adversário que está muito bem estruturado defensivamente, que tem ideias muito claras, mas nós conseguimos, com cinco substituições, continuar sempre com uma disciplina tática importante, e isso ajuda muito.”

Goleada permite candidatura ao título?

“Acho que não, porque agora o grupo está muito, muito forte, está muito unido, e acho que durante os últimos três, quatro dias aprendemos muito a fechar o barulho de fora e a focar naquilo que nós podemos fazer. O que é certo é que temos uma competitividade muito boa por posições. Hoje fico um bocadinho triste porque há jogadores que ainda não estiveram no relvado e têm tudo para ajudar a seleção. Agora precisamos de recuperar bem e focar-nos na Colômbia, mas o barulho de fora é o barulho que nós apreciamos muito, que foi a força e a união nos momentos difíceis.”

Cristiano Ronaldo marca em seis Mundiais

“Merece isso, merece isso porque é um exemplo. O compromisso que ele tem na seleção já falei disso em muitas situações. Muitas vezes é um exemplo, é um capitão, e hoje merece os dois golos. Mas, para além disso, acho que merece criar oportunidades, é muito disciplinado nas suas posições, tem uma responsabilidade muito forte no balneário e ajuda muito naquilo que nós queremos.”

Portugal goleou o Uzbequistão, por 5-0, em partida da segunda jornada da fase de grupos e soma agora quatro pontos em dois jogos.