Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 23 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Roberto Martinez. "Hoje estivemos muito consistentes do primeiro minuto até ao fim"

23 jun, 2026 - 21:32 • Carlos Calaveiras

Portugal goleou o Uzbequistão, por 5-0, em partida da segunda jornada da fase de grupos e soma agora quatro pontos em dois jogos.

A+ / A-

O selecionador Roberto Martinez elogia a exibição de Portugal e lembra o exemplo que é Cristiano Ronaldo.

Uzbequistão

“A atitude e o esforço foram iguais. O que fizemos muito bem foi gerir as emoções depois de marcar o primeiro golo. No primeiro jogo, até ao primeiro golo, tivemos uma boa intensidade, uma boa disciplina nas nossas posições. Estou a dizer que no primeiro jogo a equipa começou muito bem e, depois do primeiro golo, perdemos a disciplina, as emoções, na estreia mundial. Hoje utilizámos isso muito bem, entrámos muito bem no jogo, mas depois conseguimos manter as nossas posições, o nosso plano de jogo, e o jogo foi totalmente diferente.”

Controlo emocional após o primeiro golo

“Não é só um aspeto, mas o primeiro jogo foi muito, muito emocional. Há muita vontade de utilizar a responsabilidade que nós temos com bons desempenhos, utilizar a nossa qualidade, utilizar a nossa disciplina, e depois do golo perdemos isso. Os 25 minutos do intervalo não estiveram ao nosso nível e foi muito difícil depois recuperar e dar vida ao adversário. Hoje estivemos muito consistentes do primeiro minuto até ao fim, contra um adversário que está muito bem estruturado defensivamente, que tem ideias muito claras, mas nós conseguimos, com cinco substituições, continuar sempre com uma disciplina tática importante, e isso ajuda muito.”

Goleada permite candidatura ao título?

“Acho que não, porque agora o grupo está muito, muito forte, está muito unido, e acho que durante os últimos três, quatro dias aprendemos muito a fechar o barulho de fora e a focar naquilo que nós podemos fazer. O que é certo é que temos uma competitividade muito boa por posições. Hoje fico um bocadinho triste porque há jogadores que ainda não estiveram no relvado e têm tudo para ajudar a seleção. Agora precisamos de recuperar bem e focar-nos na Colômbia, mas o barulho de fora é o barulho que nós apreciamos muito, que foi a força e a união nos momentos difíceis.”

Cristiano Ronaldo marca em seis Mundiais

“Merece isso, merece isso porque é um exemplo. O compromisso que ele tem na seleção já falei disso em muitas situações. Muitas vezes é um exemplo, é um capitão, e hoje merece os dois golos. Mas, para além disso, acho que merece criar oportunidades, é muito disciplinado nas suas posições, tem uma responsabilidade muito forte no balneário e ajuda muito naquilo que nós queremos.”

Portugal goleou o Uzbequistão, por 5-0, em partida da segunda jornada da fase de grupos e soma agora quatro pontos em dois jogos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 23 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Entrevista Bola Branca

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante voo

Piloto denuncia passageiro que mordeu outro durante vo(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)