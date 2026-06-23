Simões: "Se há cultura de exigência com o Cristiano Ronaldo é porque reconhecemos valor e responsabilidade"

António Simões, um dos magriços de 1966, passou pela antena da Renascença após o Portugal 5-0 Uzbequistão e celebrou a primeira vitória e a exibição portuguesas no Campeonato do Mundo, deixando depois uma reflexão sobre a responsabilidade de Cristiano Ronaldo, que fez dois golos.

“É uma vitória justíssima. Esta é a verdadeira equipa, esta é a verdadeira seleção”, começou por dizer a lenda do Benfica. “Mas não éramos tão maus antes nem somos os melhores do mundo agora”, avisou. “Não pertenço ao grupo do 8 e 80. Isto é o reflexo da consciência que estava pesada e era preciso sair do incómodo da forma como jogámos.”

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Depois, Simões refletiu sobre Cristiano Ronaldo e o ruído à volta do capitão da seleção nacional. “Por que é que nós temos uma cultura de exigência para com o Cristiano Ronaldo? Porque reconhecemos nele o valor, a responsabilidade e até o exemplo de ser capitão. Temos de ter sentido crítico. Se criticamos, não é porque não gostamos, é porque temos a consciência de que ele efetivamente pode fazer muito melhor, como aconteceu hoje, não apenas pelos dois golos, mas pela forma como se envolveu e jogou para os companheiros.”