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Mundial 2026
Simões: "Se há cultura de exigência com o Cristiano Ronaldo é porque reconhecemos valor e responsabilidade"
23 jun, 2026 - 21:27 • Hugo Tavares da Silva , Inês Braga Sampaio
António Simões, um dos heróis da melhor prestação de sempre de Portugal em Mundiais, elogiou a exibição da seleção nacional contra o Uzbequistão, falou de "consciência pesada" e ainda deixou uma reflexão prolongada sobre o capitão da seleção portuguesa
António Simões, um dos magriços de 1966, passou pela antena da Renascença após o Portugal 5-0 Uzbequistão e celebrou a primeira vitória e a exibição portuguesas no Campeonato do Mundo, deixando depois uma reflexão sobre a responsabilidade de Cristiano Ronaldo, que fez dois golos.
“É uma vitória justíssima. Esta é a verdadeira equipa, esta é a verdadeira seleção”, começou por dizer a lenda do Benfica. “Mas não éramos tão maus antes nem somos os melhores do mundo agora”, avisou. “Não pertenço ao grupo do 8 e 80. Isto é o reflexo da consciência que estava pesada e era preciso sair do incómodo da forma como jogámos.”
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Depois, Simões refletiu sobre Cristiano Ronaldo e o ruído à volta do capitão da seleção nacional. “Por que é que nós temos uma cultura de exigência para com o Cristiano Ronaldo? Porque reconhecemos nele o valor, a responsabilidade e até o exemplo de ser capitão. Temos de ter sentido crítico. Se criticamos, não é porque não gostamos, é porque temos a consciência de que ele efetivamente pode fazer muito melhor, como aconteceu hoje, não apenas pelos dois golos, mas pela forma como se envolveu e jogou para os companheiros.”
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Por isso, “não venham é com a questão de que ele não joga bem porque não recebe a bola. Este é o Cristiano que queremos, estimamos e de que precisamos. Não tem nada de mal.”
Segundo este ex-futebolista, “toca jogar bem” se Portugal se assumir realmente como candidato. “Assim, continuamos a ser candidatos e quem sabe somos capazes de jogar até ao fim… A minha esperança é ver esta geração de jogadores numa final, porque depois já não teremos Cristiano e outros jogadores. Temos de dar possibilidades de este grupo de jogadores ser campeão do mundo.”
Portugal volta a jogar na madrugada de domingo, às 00h30, contra a Colômbia, na derradeira jornada do Grupo K do Mundial.
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