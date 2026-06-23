Trincão: "Melhorámos bastante em relação ao primeiro jogo, fizemos uma análise diferente"

Francisco Trincão admite que a mudança de atitude e abordagem ajudou Portugal a recuperar do empate da primeira jornada do Mundial 2026 e golear o Uzbequistão, por 5-0, esta terça-feira.

Estreia no Mundial

É sempre um orgulho. É a maior competição do mundo, portanto é um orgulho, ainda por cima com uma vitória. Uma vitória de que necessitávamos e que precisávamos, por isso estou muito feliz.

Houve mudança de atitude?



Sim, acho que sim. Acho que a atitude foi boa. Também sabíamos e melhorámos bastante em relação ao primeiro jogo, porque fizemos uma análise diferente, vimos o jogo, melhorámos aquilo que tínhamos de melhorar e acho que foi muito por aí. A atitude foi boa, também rematámos muito mais à baliza, criámos mais oportunidades e é sempre mais fácil ganhar assim.

Colômbia e corrida ao "mata-mata"



O objetivo é ganhar sempre. Ainda vamos ter tempo para ver a Colômbia, para analisar com mais calma. Agora é focar mais na recuperação, recuperar, porque já foram muitos jogos nesta época e, pouco a pouco, vamos ver a Colômbia e trabalhar para isso.

Alívio pela goleada?



Acho que é sempre igual. Nós não ficamos tão tristes quando empatamos ou perdemos, nem podemos ficar tão felizes quando ganhamos. Sabemos sempre o que temos de fazer, temos de manter sempre a mesma dinâmica, porque quando perdemos não podemos ficar tristes. Temos de saber o que temos de fazer dentro de campo, cada um focar-se na sua tarefa e, a partir daí, estarmos tranquilos, porque vamos, de certeza, ganhar.