- Bola Branca 12h44
- 23 jun, 2026
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Seleção Nacional
Trincão: "Melhorámos bastante em relação ao primeiro jogo, fizemos uma análise diferente"
23 jun, 2026 - 22:15 • Inês Braga Sampaio
O avançado, que se estreou em Mundiais, salienta a importância de manter estabilidade: "Não ficamos tão tristes quando empatamos, nem podemos ficar tão felizes quando ganhamos."
Francisco Trincão admite que a mudança de atitude e abordagem ajudou Portugal a recuperar do empate da primeira jornada do Mundial 2026 e golear o Uzbequistão, por 5-0, esta terça-feira.
Estreia no Mundial
É sempre um orgulho. É a maior competição do mundo, portanto é um orgulho, ainda por cima com uma vitória. Uma vitória de que necessitávamos e que precisávamos, por isso estou muito feliz.
Houve mudança de atitude?
Sim, acho que sim. Acho que a atitude foi boa. Também sabíamos e melhorámos bastante em relação ao primeiro jogo, porque fizemos uma análise diferente, vimos o jogo, melhorámos aquilo que tínhamos de melhorar e acho que foi muito por aí. A atitude foi boa, também rematámos muito mais à baliza, criámos mais oportunidades e é sempre mais fácil ganhar assim.
Colômbia e corrida ao "mata-mata"
O objetivo é ganhar sempre. Ainda vamos ter tempo para ver a Colômbia, para analisar com mais calma. Agora é focar mais na recuperação, recuperar, porque já foram muitos jogos nesta época e, pouco a pouco, vamos ver a Colômbia e trabalhar para isso.
Alívio pela goleada?
Acho que é sempre igual. Nós não ficamos tão tristes quando empatamos ou perdemos, nem podemos ficar tão felizes quando ganhamos. Sabemos sempre o que temos de fazer, temos de manter sempre a mesma dinâmica, porque quando perdemos não podemos ficar tristes. Temos de saber o que temos de fazer dentro de campo, cada um focar-se na sua tarefa e, a partir daí, estarmos tranquilos, porque vamos, de certeza, ganhar.
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