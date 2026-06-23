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Vamos ter Trump na final do Mundial de Futebol

23 jun, 2026 - 19:11 • Ricardo Vieira, com Reuters

"Estaremos juntos com o Presidente, a assistir à final e a entregar o troféu ao vencedor — naturalmente, em conjunto", confirmou o presidente da FIFA.

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, estará presente na final do Mundial de Futebol e vai entregar a taça dourada à seleção vencedora, anunciou esta terça-feira o presidente da FIFA.

Gianni Infantino confirmou os planos para a final do Campeonato do Mundo durante uma entrevista ao programa televisivo Fox and Friends.

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"Estaremos juntos com o Presidente, a assistir à final e a entregar o troféu ao vencedor — naturalmente, em conjunto", afirmou Infantino.

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Questionado sobre se ele e Trump iriam efetivamente entregar o troféu em conjunto na final de 19 de julho, em East Rutherford, no estado de Nova Jérsia, Infantino respondeu: "Claro. Estamos juntos o tempo todo."

Donald Trump participou de forma destacada na cerimónia da final do Mundial de Clubes do ano passado, quando o Chelsea derrotou o Paris Saint-Germain por 3-0 no mesmo estádio.

O Presidente norte-americano permaneceu no palco enquanto os jogadores do Chelsea ergueram o troféu.

Mais tarde, o troféu foi visto na Sala Oval da Casa Branca, tendo o Chelsea recebido, alegadamente, uma réplica.

Segundo o site The Athletic, citando fontes da FIFA, Infantino tem procurado assistir ao maior número possível de jogos do torneio. Até ao momento, chegou a marcar presença em dois encontros por dia. Já Trump ainda não assistiu a qualquer jogo da presente edição do Campeonato do Mundo.

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