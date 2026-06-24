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Newsletter Mundial 2026
🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #14: Houston, we have Portugal
24 jun, 2026 - 10:05 • Hugo Tavares da Silva
E a seleção portuguesa chegou ao Mundial, com uma goleada por 5-0 ao Uzbequistão. A exibição, o porquê da melhoria e as contas, está tudo nesta newsletter.
Convém fintar o deslumbramento e lembrar que Portugal jogou em Houston contra uma seleção definitivamente humilde e que nem com cinco defesas e um bloco curto conseguiu tapar os buracos. Os futebolistas portugueses, especiais pois claro (quem duvidava?), pareciam água, entravam por todos os lados. Mas, apesar de tudo, é melhor ganhar, hein? Vemos futebol para ver golos, portanto está tudo bem.
O que mudou? A energia para recuperar a bola foi mais sagaz, mas mais importante foi a presença dos médios e dos avançados no corredor central, com Vitinha, a parolar em francês, com as chaves da casa das máquinas. Isso permite opções infinitas, pelas combinações, pela atração dos rivais, o que liberta espaços. Depois, a técnica é a técnica, a deusa desta modalidade, aí a goleada foi Portugal 50-0 Uzbequistão. João Félix foi o porta-estandarte dessa nova vida. Comprometido, exibição completa, joga muito.
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Cristiano Ronaldo “voltou”, anunciou o próprio. Fez dois golos, esteve muitíssimo perto do hat-trick e de mais coisas. Foi mais 9. Não baixou inutilmente, esperou, mostrou-se, foi pivot, resolveu problemas, fez movimentos curtos geniais, marcou dois golos. E sorriu, até quando os outros marcaram. Isso não é pouco para a harmonia do grupo. Vem aí a Colômbia, às 00h30 de sábado para domingo, e a diferença será assombrosa. Martínez sabe-o.
🕹️ O futebol foi isto
- Portugal 5-0 Uzbequistão: Com dois golos de Cristiano Ronaldo, que superou os nove golos de Eusébio marcados em 1966, Nuno Mendes, Rafael Leão e um do guarda-redes uzbeque, Portugal esmagou o adversário frágil, treinado por Fabio Cannavaro, campeão do mundo e Bola de Ouro em 2006.
- Inglaterra 0-0 Gana: A maior posse de bola (79%) que não deu vitória da história. Os ingleses tentaram e tentaram, bateram à porta, meteram um ferro a ganir, mas nada. Apenas três defesas para Benjamin Asare num universo de 19 remates denunciam o desacerto. Sorri Carlos Queiroz e Gana, que já têm quatro pontos, tantos quanto a Inglaterra e mais um do que a Croácia, o próximo adversário.
- Panamá 0-1 Croácia: Um golo de Budimir aos 54’ bastou a Modric e companhia para baterem os rapazes do Panamá, que na estreia no Mundial quase fizeram uma gracinha com o Gana. Os panamianos até remataram mais do que os croatas, mas ainda não foi desta que celebraram um golo no maior palco de todos.
- Colômbia 1-0 RD Congo: O grande rival de Portugal no Grupo K superou mais um obstáculo e, depois de um golo de Muñoz, assume a liderança com seis pontos, o que indica que lhes basta um empate com os portugueses para garantirem esse lugar na teoria privilegiado. James Rodríguez, Luis Suárez e Luis Díaz foram titulares.
🎨 Si yo fuera Maradona
… jogaria como Vitinha. Quando revela aquele seu jeitinho a correr meio aos saltinhos, é aí que sabemos que está dentro do jogo. Pegou na bola, viu o jogo de frente sempre, ora perto dos centrais, ora junto dos centrocampistas. Foi a versão parisiense de um dos maiores craques que o nosso futebol já viu. Viva Vítor Ferreira.
🎙️ Fala que tu falas bem
"O VAR estava de férias", perguntaram a Carlos Queiroz e Carlos Queiroz respondeu. O treinador português, a disputar o quinto Mundial consecutivo, queixou-se da arbitragem do Gana-Inglaterra.
💾 As nossas histórias
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🔦 Uma sugestão
“The unusual experience of watching the World Cup at home”: um texto de Simon Kuper no “Financial Times”, descrevendo as virtudes e as dores de ver o Mundial em casa e no estádio.
🎲 O que vem aí
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