​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #14: Houston, we have Portugal

Convém fintar o deslumbramento e lembrar que Portugal jogou em Houston contra uma seleção definitivamente humilde e que nem com cinco defesas e um bloco curto conseguiu tapar os buracos. Os futebolistas portugueses, especiais pois claro (quem duvidava?), pareciam água, entravam por todos os lados. Mas, apesar de tudo, é melhor ganhar, hein? Vemos futebol para ver golos, portanto está tudo bem.

O que mudou? A energia para recuperar a bola foi mais sagaz, mas mais importante foi a presença dos médios e dos avançados no corredor central, com Vitinha, a parolar em francês, com as chaves da casa das máquinas. Isso permite opções infinitas, pelas combinações, pela atração dos rivais, o que liberta espaços. Depois, a técnica é a técnica, a deusa desta modalidade, aí a goleada foi Portugal 50-0 Uzbequistão. João Félix foi o porta-estandarte dessa nova vida. Comprometido, exibição completa, joga muito.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Cristiano Ronaldo “voltou”, anunciou o próprio. Fez dois golos, esteve muitíssimo perto do hat-trick e de mais coisas. Foi mais 9. Não baixou inutilmente, esperou, mostrou-se, foi pivot, resolveu problemas, fez movimentos curtos geniais, marcou dois golos. E sorriu, até quando os outros marcaram. Isso não é pouco para a harmonia do grupo. Vem aí a Colômbia, às 00h30 de sábado para domingo, e a diferença será assombrosa. Martínez sabe-o.



🕹️ O futebol foi isto

Portugal 5-0 Uzbequistão: Com dois golos de Cristiano Ronaldo, que superou os nove golos de Eusébio marcados em 1966, Nuno Mendes, Rafael Leão e um do guarda-redes uzbeque, Portugal esmagou o adversário frágil, treinado por Fabio Cannavaro, campeão do mundo e Bola de Ouro em 2006.

Inglaterra 0-0 Gana: A maior posse de bola (79%) que não deu vitória da história. Os ingleses tentaram e tentaram, bateram à porta, meteram um ferro a ganir, mas nada. Apenas três defesas para Benjamin Asare num universo de 19 remates denunciam o desacerto. Sorri Carlos Queiroz e Gana, que já têm quatro pontos, tantos quanto a Inglaterra e mais um do que a Croácia, o próximo adversário.

Panamá 0-1 Croácia: Um golo de Budimir aos 54’ bastou a Modric e companhia para baterem os rapazes do Panamá, que na estreia no Mundial quase fizeram uma gracinha com o Gana. Os panamianos até remataram mais do que os croatas, mas ainda não foi desta que celebraram um golo no maior palco de todos.

Colômbia 1-0 RD Congo: O grande rival de Portugal no Grupo K superou mais um obstáculo e, depois de um golo de Muñoz, assume a liderança com seis pontos, o que indica que lhes basta um empate com os portugueses para garantirem esse lugar na teoria privilegiado. James Rodríguez, Luis Suárez e Luis Díaz foram titulares.

🎨 Si yo fuera Maradona

… jogaria como Vitinha. Quando revela aquele seu jeitinho a correr meio aos saltinhos, é aí que sabemos que está dentro do jogo. Pegou na bola, viu o jogo de frente sempre, ora perto dos centrais, ora junto dos centrocampistas. Foi a versão parisiense de um dos maiores craques que o nosso futebol já viu. Viva Vítor Ferreira.

🎙️ Fala que tu falas bem

"O VAR estava de férias", perguntaram a Carlos Queiroz e Carlos Queiroz respondeu. O treinador português, a disputar o quinto Mundial consecutivo, queixou-se da arbitragem do Gana-Inglaterra.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“The unusual experience of watching the World Cup at home”: um texto de Simon Kuper no “Financial Times”, descrevendo as virtudes e as dores de ver o Mundial em casa e no estádio.

🎲 O que vem aí

Bósnia e Herzegovina-Catar , 20h00 (SportTV1)

, 20h00 (SportTV1) Suíça-Canadá , 20h00 (SportTV5)

, 20h00 (SportTV5) Marrocos-Haiti , 23h00 (SportTV1)

, 23h00 (SportTV1) Brasil-Escócia, 23h00 (SportTV5)

Acompanhe os noticiários Bola Branca. Saiba tudo sobre o Mundial 2026, resultados e atualizações diárias, em rr.pt.