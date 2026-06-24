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Mundial 2026

​📝 As notas do Sousa, dia 13: a muralha de Queiroz e o perigo que representa a Colômbia para Portugal

24 jun, 2026 - 18:22 • Francisco Sousa *

Três apontamentos sobre os outros jogos de terça-feira, mais para lá da vitória portuguesa.

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Futebol com sabor a café bem torrado

Não há como negar a exigência de terminar um grupo frente à seleção colombiana. As perspetivas para Portugal nunca seriam fáceis, mas os dois jogos disputados pelos “cafeteros”, em particular este segundo face à RD Congo, mostraram o bom nível exibicional da turma orientada por Néstor Lorenzo. Partindo de uma base em 4-3-3, o modelo da Colômbia vive da flexibilidade dos jogadores e da criação de superioridades por dentro ou sobre um dos corredores para que possa fazer chegar gente a zonas de finalização.

James Rodríguez parte da ala direita mas anda a “flutuar” entre corredor central e até a meia-esquerda, onde se pode juntar a Luis Díaz, Jhon Arias ou Mojica, com Puerta a garantir os esticões na meia-direita, juntamente com Muñoz, um dos melhores laterais-direitos do torneio e que sabe atacar com mestria a área, em diagonal, para finalizar – faturou novamente, na última madrugada. Além do jogo impositivo, há capacidade para recuperar alto, com centrais mais imponentes, além do médio “tampão” Lerma. Por vezes, podem-se abrir alguns espaços na direita (sobretudo quando Muñoz avança e Puerta não consegue logo dar cobertura) e também nas entrelinhas (o Uzbequistão soube explorar isso no golo marcado), mas no geral esta é uma equipa completa e que ainda junta banco para fazer render (Quintero, Córdoba, Cucho Hernández, Ríos, entre outros…).

Carlos Queiroz e a arte de erguer “muralhas” em poucas semanas

Entrou meio à pressa para substituir Otto Addo mas não precisou de grande tempo de adaptação para logo criar impacto. Carlos Queiroz, treinador mais veterano deste Mundial, foi recrutado pela federação ganesa para construir uma equipa em forma de barreira impenetrável para os rivais e para já vai com quatro pontos, sem golos sofridos e com um empate bem saboroso frente à poderosa Inglaterra.

O exercício defensivo face aos comandados de Thomas Tuchel foi praticamente imaculado: 4-5-1 muito compacto, com clara prioridade dada a fechar o corredor central, de forma a limitar o “playmaker” Harry Kane, com três médios de caça à bola e equilíbrio permanente – a exibição do menino Caleb Yirenkyi, que já destacámos aqui, foi avassaladora na disponibilidade física, recuperação e até condução – com um flanco direito fortíssimo na ação sem bola (até Iñaki Williams!), centrais robustos na defesa da área (insuperável Opoku) e um guarda-redes de carreira modesta muito inspirado (Benjamin Asare joga na liga do Gana e junta-se a uma lista de guardiões de ligas menos famosas a brilhar no campeonato das 48 seleções). E ainda deu para um ou outro contra-ataque perigoso – com penálti por marcar sobre Prince Kwabena Adu.

Olho em: José Córdoba

Jogo particularmente inspirado do central pelo meio do trio implementado pelo selecionador do Panamá Thomas Christiansen. Aos 25 anos, joga no Norwich, no segundo escalão do futebol inglês e vem de épocas muito consistentes.

Face à Croácia, esteve em bom plano no controlo da profundidade, conseguiu cobrir espaços com velocidade e exatidão (útil em campo aberto) e deu sequência no passe, quer em saídas mais apoiadas, quer em variações largas, sempre de pé esquerdo. É para continuar a acompanhar.

* comentador de futebol da Renascença

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