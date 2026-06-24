- Bola Branca 18h15
- 24 jun, 2026
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Mundial 2026
Cinco jogos de castigo para jogador que lesionou Koné
24 jun, 2026 - 21:06 • Carlos Calaveiras
Catari Madino foi expulso na partida contra o Canadá.
A FIFA aplicou cinco jogos de castigo a Assim Madibo, médio da seleção do Qatar, que esteve envolvido no lance em que se lesionou Ismael Koné, do Canadá.
O lance da lesão (fratura da perna esquerda) ocorreu no início da segunda parte e, numa primeira instância, o árbitro chileno Cristián Garay mostrou cartão amarelo.
No entanto, depois de alertado pelo VAR o juiz da partida alterou a decisão para vermelho direto.
Depois de alguns minutos a ser assistido pelos médicos do Canadá, Ismael Koné foi retirado de maca, com uma máscara de oxigénio, mas sentado, acenando ao público.
Já Madibo abandonou o relvado visivelmente abalado e em lágrimas.
Entretanto, os dois jogadores já se encontraram após o lance. Koné foi operado e Madibo foi visitá-lo ao hospital.
- Bola Branca 18h15
- 24 jun, 2026
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