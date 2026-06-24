Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Cinco jogos de castigo para jogador que lesionou Koné

24 jun, 2026 - 21:06 • Carlos Calaveiras

Catari Madino foi expulso na partida contra o Canadá.

A+ / A-

A FIFA aplicou cinco jogos de castigo a Assim Madibo, médio da seleção do Qatar, que esteve envolvido no lance em que se lesionou Ismael Koné, do Canadá.

O lance da lesão (fratura da perna esquerda) ocorreu no início da segunda parte e, numa primeira instância, o árbitro chileno Cristián Garay mostrou cartão amarelo.

No entanto, depois de alertado pelo VAR o juiz da partida alterou a decisão para vermelho direto.

Depois de alguns minutos a ser assistido pelos médicos do Canadá, Ismael Koné foi retirado de maca, com uma máscara de oxigénio, mas sentado, acenando ao público.

Já Madibo abandonou o relvado visivelmente abalado e em lágrimas.

Entretanto, os dois jogadores já se encontraram após o lance. Koné foi operado e Madibo foi visitá-lo ao hospital.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Mundial 2026

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Po(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)