Colômbia vence o Congo e dificulta as contas portuguesas na passagem às eliminatórias

Com a vitória, a seleção colombiana garante o primeiro lugar na classificação do Grupo K , com seis pontos, e assegura a passagem à fase das eliminatórias. Já Portugal soma quatro pontos, e assume-se em segundo lugar depois da vitória frente ao Uzbequistão e ao empate frente ao Congo.

A Colômbia venceu a República Democrática do Congo por 1-0 na segunda jornada da fase de grupos do Mundial.

Depois de uma primeira parte sem golos, a seleção colombiana inaugurou o marcador apenas aos 76 minutos, com um golo de Daniel Muñoz, defesa direito do Crystal Palace que foi considerado o melhor jogador em campo.

Três minutos depois, o ex-Porto Luíz Díaz tentou o golo, que foi anulado por uma falta de ataque. Um minuto depois, mais uma tentativa do extremo do Bayern de Munique, mas sem efeito por estar fora de jogo.

Portugal defronta a Colômbia na madrugada deste domingo, à 00h30, um jogo decisivo para distribuir os lugares do grupo K, e decidir a passagem aos 16avos de final.

O jogo entre o Congo e o Uzbequistão, que acontece ao mesmo tempo que o da seleção portuguesa, é também importante para as contas finais do grupo. Para já com apenas um ponto, a seleção congolesa pode chegar aos quatro pontos, se vencer os uzbeques.

Já a seleção do Uzbequistão, que ainda não conseguiu passar das derrotas, fica pelo caminho.